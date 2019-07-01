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У автохолдинга «Атлант-М» сменился гендиректор

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  • 1.07.2019, 17:38
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Игорь Сукач (слева) и Сергей Савицкий.
Фото: пресс-служба «Атлант-М»

Сергей Савицкий руководил компанией 8 лет.

С 1 июля новым генеральным директором автохолдинга «Атлант-М» стал Игорь Сукач. По решению собрания акционеров он сменит руководившего компанией с 2011 года Сергея Савицкого. Об этом говорится в сообщении компании, пишет tut.by.

«Атлант-М» был создан в 1991 году. Его акционерами являются Сергей Савицкий, Олег Хусаенов и Игорь Мальгин. На начало 2019 года в состав холдинга входили 18 автоцентров в Беларуси, Украине и России. В «Атлант-М» работает более 2 тысяч человек.

Игорь Сукач известен на белорусском рынке как опытный топ-менеджер: на протяжении 17 лет он руководил крупнейшей частной телекоммуникационной компанией «Атлант Телеком», вплоть до момента ее слияния с мобильным оператором Velcom. После этого, по приглашению акционеров «Атлант-М», Сукач пришел в холдинг на позицию исполнительного директора.

Сергей Савицкий назвал «текущую смену CEO (…) естественным процессом эволюционного развития компании».

— Когда в 2011 году я вступал в должность гендиректора, акционеры ставили передо мной несколько стратегических целей и задач, одной из которых было в том числе формирование новой элиты холдинга и обновление команды директоров. Свою миссию я считаю выполненной, — сказал Савицкий. — Мы выстояли в очередной кризис, разработали и успешно реализуем стратегию «Разворот бизнеса в РОСТ», и теперь логично, что на новый этап развития компании мы пригласили независимого генерального директора.


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