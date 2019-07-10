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Переживут ли белорусские власти нефтяной маневр

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  • Леонид Фридкин
  • 10.07.2019, 19:06
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Семашко совершенно прав в своем откровении.

Замечательное признание сделал на днях вице-премьер правительства Беларуси и посол Беларуси в России Владимир Семашко российским телеканалам и, заодно, всему миру.

По словам г-на Семашко, второй этап налогового маневра, производимого в РФ, «для нас, если не будем предпринимать мер, – это неподъемно». Далее последовало прекрасное: «Мы не сможем пережить налоговый маневр. Вы у нас хотите забрать дополнительно 3 миллиарда долларов?». Далее вице-премьер-посол уточнил, что 3 миллиарда долларов – это 5% прошлогоднего ВВВ Беларуси.

Какой ужас, подумала значительная часть публики (а кое-кто и сказал). Для одних ужас – что пропадем, раз такое большое начальство так прямо и говорит. Для других ужас – что большое начальство такое несет, причем публично. Как-то неприятно, если облеченное столь высокими полномочиями лицо выбивает слезу ТВ-коленом у союзников и партнеров по поставкам и переговорам.

Ведь теряет оно при этом не свое лицо, а лицо страны, которую представляет. Странноватая это дипломатия. Даже если цена вопроса – 5% ВВП. Впрочем, эти проценты – просто слезы для нашей процветающей экономики. Всего-навсего стоимость 12 евроигр. Или 2000 бронированных мерсов. Или господдержка АПК за 3 года. Или около половины чистой прибыли белорусских предприятий за прошлый год. Или еще по разику «поднять» деревообрабатывающую, цементную или какую-нибудь другую отрасль (хотя это, скорее всего дороже обойдется). Или, если верить исследованиям Global Financial Integrity – немногим более 1/3 капиталов, ежегодно выводившихся из Беларуси в оффшоры.

Выбирайте – кому что нравится.

А может, не такой уж это и ужас? Столько лет МВФ, рейтинговая «тройка» и местные спецы твердили властям: надо слезать с нефтяной иглы! Добром нефтегазово-кредитная зависимость от России не кончится! Периодически эти вопли влетали в одно ухо начальству. Тогда оно начинало суетиться, искать способы диверсификации поставок нефти. Но возить ее из Венесуэлы далеко, из Азербайджана или Казахстана, хотя и поближе, но все равно дорого. Потому как там цены мировые. К примеру, в 2012 г. мы покупали в РФ нефть в среднем по $402 за тонну, а свою продавали по 783, то есть по мировым ценам. Так что предупреждения быстро вылетали в другое ухо.

На разнице, в т.ч. с выручкой от продажи по мировым же ценам бензина, сделанного на наших НПЗ из льготной нефти, можно было неплохо жить. Строить ледовые и прочие дворцы, поднимать село, праздновать «Дажынки», устраивать парады и салюты, отмахиваться от приватизации и рыночных реформ. Но и Россия постепенно снижала дозу льготной цены. Скажем, в январе-апреле т.г. нефть пришлось покупать в РФ по $381 за тонну, а свою продавали лишь по 456.

Получается, и мировые цены упали, и «дельта» съежилась почти в 5 раз. Затем замаячил «налоговый маневр». Его авторы холодно заявляют, что как облагать свою нефтянку – сугубо внутреннее российское дело, союзникам никаких компенсаций за это не полагается, и договорами о союзном государстве и ЕАЭС не предусматриваются. В придачу нахальные московские счетоводы скалькулировали, что напомогали нам на 5-6 млрд ежегодно. После такого воспомоществования, намекают в Москве, пора бы уже перейти к более тесной интеграции. Не случится ли в этой тесноте обида нашему суверенитету, Кремль прямо не признает, но и категорически не отрицает. В общем, приплыли.

Когда-то американские экономисты Дорнбуш и Эдвардс придумали забавную теорию о системах «макроэкономического популизма». Это экономики, в которых власти за счет какого-нибудь халявного ресурса раздают населению кучу разнообразных поблажек – пенсии, пособия, дешевое жилье и т.п. Потом ресурс иссякает, и средства для раздачи социальных благ исчезают – вместе с всенародной поддержкой режима.

Нечто подобное происходит с «уникальным» белорусским «рыночным социализмом». Его отличие от систем, описанных Дорнбушем и Эдвардсом, лишь в том, что наш «ресурс» представлял собой не полезные ископаемые, а интеграционные обещания и заверения в братской любви, которые в Минске много лет так мастерски монетизировали. Но всему прекрасному приходит конец. Приходится урезать льготы, увеличивать пенсионный возраст, искать новые заимствования.

Не сомневаюсь, что Беларусь и ее население «налоговый маневр» переживут. Как переживали нашествия с востока и запада, полонизации и русификации, волюнтаристские эксперименты властей, девальвации и кризисы. Ведь потеря пресловутых 3 миллиардов тоже «слезы» – по сравнению с обвалом ВВП страны с 78,8 млрд в 2014 г. до 47,7 млрд. в 2016-м. Это аж 10 «налоговых маневров» всего за 2 года. Причем все потери легли на плечи населения и бизнеса. Ничего, пережили.

Зато «вертикали» грядущая утрата нефтяной ренты сулит серьезные неприятности. В плане как личного благосостояния, так и удержания власти. Первое снижать не хочется, на подачки населению остается все меньше, а сдирать с него придется все больше. Компенсировать потери можно только за счет увеличения налогового бремени, а оно и так немаленькое – не считая льготных предприятий и секторов. Но если там начать отбирать льготы, можно вообще ни с чем остаться. Потому как суперпрожекты типа IT-страны не ориентированы на жирные откаты бюрократии. Это вам не промышленность с торговлей. К тому же IT-компании предусмотрительно держат большую часть своих капиталов подальше от загребущих лап чиновников.

Так что г-н Семашко совершенно прав в своем откровении. Те «мы», которые режим «рыночного социализма» вместе с «вертикалью», действительно могут не пережить «налоговый маневр».

Леонид Фридкин, lbf-blog


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