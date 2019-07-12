Пенсионер из Барановичей: Пять процентов добавят, а 25 – заберут 12.07.2019, 10:24

Как белорусские пенсионеры выживают на $200.

Реально ли прожить на пенсию в 400 рублей, спросили недавно у замминистра труда и соцзащиты. На что он ответил: «Жизнь на пенсии нельзя рассматривать только через призму государственного пенсионного обеспечения. В Беларуси имеются возможности формировать дополнительные сбережения на старость». На что хватает пенсии и можно ли на нее прожить, intex-press.by поинтересовалась у барановичских пенсионеров, получающих 400 рублей.

«За 45 лет на место в санатории не заработала»

Валентина Николаевна, 66 лет

– Я работала преподавателем музыки 43 года. Профессия мне очень нравилась, и все эти годы на работу я ходила с удовольствием. Вела уроки, возраста не чувствовала, и, когда пришло время уходить на пенсию, это стало для меня неожиданностью.

Перестроиться с работы на будни заслуженного отдыха было психологически тяжело: буквально недавно ты был занят и востребован, а в какой-то момент остался один. При этом свободного времени и «хотелок» стало много, а средств – мало. За время учительской работы денежных накоплений сделать не удалось.

Моя пенсия составляет 450 рублей. На эти деньги существовать можно, а вот жить – нет. Практически все, что я получаю, уходит на коммунальные платежи и клозет.

За коммуналку и телевидение я плачу около 100 рублей. Еще столько же трачу на лекарства. А если удастся попасть на дневной стационар и пройти курс процедур по рекомендации врачей, можно оставить еще рублей 150.

То, что остается, уходит на продукты, бытовую химию и какие-то мелкие расходы. Одежду и обувь практически не покупаю – ношу то, что есть. А если решу прикупить какую-то обновку, то с пенсии буду откладывать несколько месяцев.

На отдых или в гости к родным, которые живут в России и Молдове, поехать не могу. На какие деньги? Конечно, если на год сесть на хлеб и воду, то на неделю в санаторий накопишь.

Поэтому на пенсии я читаю книги, сижу в интернете, занимаюсь домашними делами и иногда встречаюсь с подругами.

Хотя жаловаться на жизнь мне не стоит. Я живу с дочкой, которая не обременена собственной семьей, и основную часть покупок берет на себя она. Благодаря материальной помощи дочери, я периодически могу съездить в Минск на концерты и выставки.

Но в целом жить так, чтобы не чувствовать себя ущербным, на одну пенсию не выходит. Получается, что почти за 45 лет трудового стажа, работая то на две, то на две с половиной ставки, на приличную койку в больнице, на место в санатории и вообще на достойную жизнь я не заработала. Осознавать это обидно.

«Всегда ищешь, как сэкономить»

Лидия Ивановна, 71 год

– Секретарем-машинистом я проработала 30 лет. Как пролетели эти годы, даже не заметила. Будто утром пришла на работу, а вечером отправилась домой – уже на заслуженный отдых.

Я живу в деревне рядом с городом, и, выйдя на пенсию, мы с мужем стали вести домашнее хозяйство: завели свиней, коз, птицу, посадили огород. А иначе – никак. Хотя и хозяйство требует вложений: то корм нужно купить, то удобрение.

Я получаю 445 рублей пенсии. В первую очередь оплачиваю коммунальные услуги – около 90 рублей. Со здоровьем уже не все в порядке, раз в квартал покупаю различные медикаменты, на которые уходит 40–60 рублей.

Что касается продуктов, то во многом выручает свое хозяйство. Например, яйца, молоко, мясо, овощи и фрукты в магазине покупать не приходится. Тем не менее на такие продукты, как макароны, крупы, масло, хлеб, уходит треть пенсии.

Одежду и обувь покупаю нечасто – об обновках на пенсии можно забыть. Что-то из вещей подремонтирую и ношу дальше, что-то отдает старшая сестра. Правда, каждый раз в начале сезона я стараюсь купить себе кофточку, брюки или какую-то обувь, чтобы душа порадовалась новой вещи в гардеробе.

О замене бытовой техники даже не думаешь.

Каждый месяц стараюсь финансово помочь обоим сыновьям. Даю им от 20 до 50 рублей и частично снабжаю их продуктами с огорода. Без внимания не остается и внучка: покупаю ей «киндеры», «чупа-чупсы», игрушки. На этом пенсия обычно и заканчивается.

Имея свое хозяйство и относительно хорошее здоровье, когда не нужно каждый месяц тратить баснословные суммы на лекарства, на среднюю по стране трудовую пенсию прожить можно. Но при этом ты вынужден всегда искать, на чем и как сэкономить.

«Пять процентов добавят, а 25 – заберут»

Вячеслав Николаевич, 65 лет

– Я 42 года отработал водителем. Работа трудная, но мне нравилась. Тем не менее в последние годы ждал, когда придет время уходить на заслуженный отдых. Из-за условий труда и взаимоотношений в коллективе ходил на работу как на каторгу.

Выйдя на пенсию, завел хозяйство – коз и огород. Первое время было непривычно: и занятия не те, и пенсия ниже, чем зарплата.

Правда, пенсия у меня неплохая – около 500 рублей. Некоторые и зарплату такую не получают. Но и на эти деньги особо не пошикуешь: оплатил коммуналку, два раза машину по 20 литров заправил и продукты купил – причем с оглядкой на скидки и акции, а молоко, овощи и зелень вообще из своего хозяйства.

Хочется поехать на отдых, на заграничный курорт слетать, но с нашей пенсией это невозможно. Счастье, что со здоровьем все в порядке. Если бы еще и на лекарства пришлось тратить, то вообще «труба»!

Несколько месяцев назад пенсию подняли. Только потом и услуги ЖКХ, и продукты, и мобильная связь подорожали. А топливо как дорожает?! Так что добавят пенсионерам пять процентов, а 25 процентов следом заберут.

Мы с женой живем на две пенсии и как-то выкручиваемся. А как выживают одинокие пенсионеры, я даже представить не могу.