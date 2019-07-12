Новый президент Литвы Гитанас Науседа вступил в должность 12.07.2019, 15:42

Фото: delfi.lt

Науседа сменил Далю Грибаускайте, которая занимала пост президента с 2009 года.

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу приведен к присяге в парламенте и вступил в должность президента страны, сообщает delfi.lt.

На торжественном заседании Сейма новый глава государства, положив руку на Конституцию, дал присягу хранить верность своей стране и Конституции, честно исполнять обязанности и быть одинаково справедливым для всех. "Нам следует понять — благополучного государства не будет, если каждый из нас будет заботиться только о себе, если будет расти социальное отчуждение, а люди будут чувствовать себя чужими в своей стране", — сказал он.

Выборы президента Литвы прошли 26 мая. 55-летний Науседа получил на втором туре президентских выборов в мае почти 66% голосов. Независимый экономист Науседа победил на выборах президента Литвы, сильно опередив кандидата консерваторов Ингриду Шимоните.

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt