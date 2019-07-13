Ушел из жизни известный белорусский голкипер и тренер 13.07.2019, 10:08

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Александр Шумидуб

На 56-м году жизни скончался Александр Шумидуб.

Как сообщает "Белорусский хоккей", несколько дней назад после одной из тренировок Александру Николаевичу стало плохо. Его отвезли в больницу, где он впал в кому, а позже скончался.

Александр Шумидуб - воспитанник минской хоккейной школы "Юность" (тренер — Ю. Туманов). Участник зимних Олимпийских игр 1998 в Нагано, победитель чемпионата мира 1997 в первом дивизионе. За национальную сборную Беларуси выступал с 1996 по 1998 год. Провел 12 матчей, пропустил 28 шайб, заработал 2 минуты штрафного времени.

Основал в Гомеле первую в стране школу вратарей. С 2005 года был тренером вратарей ХК "Гомель".