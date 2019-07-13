закрыть
13 июля 2019, суббота, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ушел из жизни известный белорусский голкипер и тренер

  • 13.07.2019, 10:08
  • 1,475
Александр Шумидуб

На 56-м году жизни скончался Александр Шумидуб.

Как сообщает "Белорусский хоккей", несколько дней назад после одной из тренировок Александру Николаевичу стало плохо. Его отвезли в больницу, где он впал в кому, а позже скончался. 

Александр Шумидуб - воспитанник минской хоккейной школы "Юность" (тренер — Ю. Туманов). Участник зимних Олимпийских игр 1998 в Нагано, победитель чемпионата мира 1997 в первом дивизионе. За национальную сборную Беларуси выступал с 1996 по 1998 год. Провел 12 матчей, пропустил 28 шайб, заработал 2 минуты штрафного времени. 

Основал в Гомеле первую в стране школу вратарей. С 2005 года был тренером вратарей ХК "Гомель". 


популярное за неделю

Мнение

Неудобные вопросы к Лукашенко
Неудобные вопросы к Лукашенко Константин Скуратович
Страна с большого бодуна
Страна с большого бодуна Ирина Халип
Известны исходы парадов
Известны исходы парадов Виталий Портников
Футурошок
Футурошок Владислав Иноземцев