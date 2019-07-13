Украинский генерал заявил о новых «сюрпризах» для россиян в Керченском проливе 13.07.2019, 17:50

1,508

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак подчеркнул, что Керченский пролив принадлежит Украине.

Начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что в будущем планируются новые проходы ВМСУ через Керченский пролив. Об этом сообщает apostrophe.ua, ссылаясь на слова чиновника в интервью.

На вопрос журналистов, планируются ли новые проходы судов ВМСУ через Керченский пролив, Хомчак ответил утвердительно.

"Именно в эту секунду - нет. А вообще - конечно, планируем", - отметил начальник Генштаба.

Он также подчеркнул, что Керченский пролив принадлежит Украине.

"Потому что Керченский пролив - наш, как бы русские не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем", - заявил Хомчак.

Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.