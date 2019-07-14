Экономист: Лукашенко выставили последний счет 14.07.2019, 8:23

Белорусские власти оказались в ситуации лягушки в котле.

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил 5 июля: «Мы не сможем пережить налоговый маневр».

«Российские НПЗ будут покупать нефть где-то за 83−84% от мировой цены. Мы же будем покупать по мировой цене. Для того, чтобы НПЗ нормально работал, брал кредиты, обслуживал их, модернизировался, достаточно 4−5%. А тут — 16−17%. А у нас этого не будет. Поэтому мы не сможем пережить налоговый маневр», - пояснил свой тезис Семашко.

Заявление посла в РФ в свете состояния белорусской экономики для сайта Charter97.org прокомментировал экономист Леонид Злотников:

- Как вы оцениваете слова Семашко о последствиях налогового маневра?

- Совершенно верное утверждение. Мы давно говорим: у Беларуси нет ресурсов, чтобы возвращать долги.

В последние годы нашу власть «подкармливали», давая по 5 миллиардов долларов в год – не важно в какой форме. То ли в виде кредитов (я имею в виду российские), то ли – и это главное – в форме дешевых энергоресурсов.

Дело в том, что до распада СССР Беларусь потребляла российские нефть, газ, металлы и другие ресурсы по ценам в 2,5-3 раза ниже мировых. А в Россию отправляла свои товары по ценам выше мировых тоже в 2,5-3 раза.

После распада СССР правительство Вячеслава Кебича поняло, что не хочет терять этих выгод и начало искать поддержки у России. Еще в декабре 1991 года Кебич заявил о том, что Беларусь якобы «не может существовать самостоятельно». И предложил ввести общий рубль и начать «интеграцию».

Эту же линию продолжил и Лукашенко. В итоге наше потребление, начиная с советского периода и до сих пор, держалось во многом за счет субсидий России. Россия все время что-то подбрасывала.

Знаете, когда лягушка попадает в котел с водой, а эту воду подогревают, то она сидит долго, пока вода теплая, а когда уже прижмет – выскочить не может и сваривается. Я такую аналогию провожу с белорусской властью, имея в виду зависимость от субсидий и «помощи» от России.

И вот мы пришли к тому моменту, когда Россия не хочет кормить Беларусь по каким-то соображениям. Не полностью кормить, конечно, а обеспечивать прежний уровень потребления за счет своих субсидий в разных формах.

Думаю, Семашко давно было известно, что мы оказались в такой ситуации. Что, он только что родился? Он это знал. Думаю, и Лукашенко это знал. Но руководители делали вид – а Лукашенко, наверное, и вправду верил – что мы такие «пушистые», а Россия вдруг начала ставить подножки.

Но на самом деле наши власти не имеют права требовать, чтобы Россия обеспечивала им нужный уровень жизни. И тогда Россия действительно предъявила Лукашенко и его чиновникам последний счет: идите, будет служить нам уже в одном государстве.

И вот они в такой ситуации: с одной стороны, и идти служить в одном государстве не очень хочется, а с другой стороны – не переживем этого налогового маневра.

Вот такая ситуация сложилась.

- Есть поговорка: «где тонко, там и рвется». Какие отрасли экономики и группы населения первыми могут «пасть жертвой» налогового маневра?

- Дело в том, что потери от налогового маневра – этот снижение всех доходов страны в целом.

Тут нет объективного подхода: мол, первыми «падут» такие-то отрасли и такие-то слои населения. Просто будет идти перераспределение доходов внутри страны.

Те, кто находятся у власти и близки к власти, ничем жертвовать не захотят. У них доходы наверное не снизятся. Перераспределение будет происходить за счет «черной массы».

Лукашенко, конечно, пытается как-то удержать ситуацию, но она сложная. Мы не можем сейчас отдавать кредиты, которые набрали и за счет которых существовали.

На самом деле положение еще более сложное, чем я обрисовал. У нас были не только российские субсидии, которые бездарно проели, пока варились, как лягушка в котле. Во внешнем долге доля России сейчас составляет процентов 40-45. А остальной долг в 40 миллиардов долларов, который проели, пустили в бездарную «модернизацию», тоже надо возвращать.

Ситуация намного серьезнее, чем потеря экспортных пошлин от российской нефти. Россия еще только немного «щипнула», снизила за счет маневра свои субсидии с 5 миллиардов долларов до 4-х – но мы уже сегодня не можем отдавать внешние долги. А ведь и этих 4-х миллиардов субсидий со временем не будет.

При этом более 20 миллиардов долларов мы должны не России. Кроме того, я не упомянул еще один долг, который Россия будет требовать – и она его требует. РФ за свой счет построила Островецкую АЭС. Вначале, когда заключался договор на финансирование, Россия предлагала: вы за свой счет вложите хотя бы миллиард из одиннадцати. И Беларусь вложила… одолжив его тоже у России. И за какие такие красивые глазки она должна это забыть?

С 2021 года, что бы там ни было с АЭС, Беларусь должна возвращать долг. Что-то уже вернули, но набегают новые проценты – и в среднем за АЭС наберется еще миллиардов 10. Думаю, что с учетом все сказанного, Россия хорошо возьмет наши власти за горло.

Да проело оно Беларусь, это правительство… Надолго проело. И выкрутиться из этой ситуации будет очень трудно. Это – о ситуации. А что делать – это другой вопрос?

- И что делать, Леонид Константинович?

- Помните, вы задали вопрос: «Где самое тонкое место?». Здесь тоже надо рассуждать так же: где самое тонкое и слабое место, которое не позволяет увеличить ВВП страны? Почему у нас такая неэффективная экономика?

Даже тот уровень жизнь, который есть, отстает от соседей – Литвы и Польши, которые вошли в ЕС и увеличили свои доходы на душу населения.

Почему мы от них отстали и даже при российских субсидиях такие несчастные и дохлые?

Потому что у нас система общественного устройства очень несовременная и не содействующая развитию экономики.

Первое, самое тонкое и самое слабое место (и самое главное) – это то, что произошло слияние власти и собственности. Власть распоряжается всей собственностью народа – и крайне неумело. Она не знает, как ей распоряжаться. А еще при этом старается заставить бизнес отдавать государству как можно больше.

В общем, у нас сложилась азиатская система: когда тираны и властители азиатского типа считают, что собственники должны служить им. Собственники должны работать на них, делится прибылью – а тираны их наказывали, если считали, что те ведут себя недостаточно почтительно или недостаточно делятся.

Такая экономика сегодня существовать не может. Это – самый главный фактор. Если отделения власти от собственности не произойдет, будущего у Беларуси не будет.

Это значит, что президент не имеет права вмешиваться в цены, решать, что производить и кому продавать… Этим должен заниматься бизнес. А государство должно только следить, чтобы бизнес играл по легальным правилам – и не более того.

Если власти начинают «заботиться», что народу есть и в каких квартирах жить – то стране ничего из этого не будет.

Давайте возьмем пример Венесуэлы. Ей налоговый маневр не грозит: она живет на нефти. Первое место по запасам в своем полушарии и одно из первых в мире. Но Уго Чавес начал строить «социализм 21-го века». И что мы видим? Как она живет? До чего Чавес довел эту страну?

А мы тоже «строим социализм». Надеюсь, аналогия понятна.