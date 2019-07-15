В Китае динозавра приняли за легендарного полководца 2 15.07.2019, 8:41

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Следы древнего ящера оказались похожими на человеческие.

Ли Цуньсяо — известный в свое время военачальник, живший в IX веке нашей эры, под конец правления династии Тан. Как это часто бывает со знаменитыми людьми, его реальная биография за последующие века обросла изрядным числом легенд, пишет popmech.ru.

Одной из них был эпизод его схватки с тигром, якобы произошедший на территории нынешней провинции Цзяньсу на востоке страны. От поединка даже остались отпечатавшиеся на камне следы, находящиеся на горе в окрестностях города Синьи. Во всяком случае, так считали местные жители. Но палеонтологи, осмотрев следы, пришли к иному заключению.

Как сообщает РИА Новости, четыре отпечатка оказались окаменелыми следами динозавра, шедшего по своим рептильным делам около 100 миллионов лет назад. Как сообщил агентству «Синьхуа» один из авторов исследования Син Лида (Xing Lida), за это время отпечатки были сильно повреждены: у двух следов были утрачены по три пальца, после чего оставшаяся часть стала напоминать след человеческой ступни. В действительности это был зауропод, четвероногая травоядная рептилия, близкий родственник диплодоков и бронтозавров, но, очевидно, поменьше.

Сейчас исследователи работают вместе с местными властями, чтобы защитить редкую находку. Предполагается, что она может иметь определенное значение для понимания эволюции динозавров.

Исследование провели китайские и американские палеонтологи. Результаты их изысканий были опубликованы в научном журнале Geological Bulletin of China.