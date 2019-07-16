Главный тренер «Пяста»: Шансы 50 на 50, но БАТЭ все еще фаворит противостояния 16.07.2019, 22:37

Вальдемар Форналик

Вальдемар Форналик поделился ожиданиями от ответного матча с БАТЭ.

Главный тренер «Пяста» Вальдемар Форналик поделился ожиданиями от ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с БАТЭ.

«Думаю, соперник будет сражаться еще сильнее, чем это было в Борисове. Шансы у нас 50 на 50, но БАТЭ все еще фаворит противостояния. У белорусского клуба большой опыт участия в таких матчах. И борисовчане не раз выходили из подобных поединков победителями», — цитирует Форналика Rzeczpospolita.

Матч «Пяст» — БАТЭ пройдет в Гливице 17 июля. Начало — в 21.00 по белорусскому времени. В первой встрече в Борисове команды разошлись миром — 1:1.