Станислав Шушкевич: Директор совхоза «Городец» до сих пор не может прикинуться интеллигентом 4 17.07.2019, 10:47

1,885

Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Если бы у нас были честные выборы, Лукашенко давно бы не было.

Четверть века страной руководит один человек. Какой путь она прошла, чего достигла и что потеряла? «БелГазета» вместе с первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем вспоминает самые острые моменты в новейшей истории страны и подводит итоги 25-летнего правления Лукашенко.

- Почему директор совхоза «Городец» вообще пошел в политику? Тогда деревенским некогда было отвлекаться на такую ерунду - ежедневно нужно было выживать…

- В то время модно было идти в политику - с помощью депутатского статуса многое можно было изменить. А вообще, туда идут по двум причинам: за деньгами и за недвижимостью. Хотя было время, когда казалось, что люди идут в политику, чтобы изменить ситуацию, порядки, существовавшие в Советском Союзе.

Знаете, а я ведь тоже стал жертвой шутки своих друзей, которые выдвинули меня кандидатом в народные депутаты СССР: сегодня я пообещал не снимать свою кандидатуру, а назавтра в университете тайным голосованием большинством избрали меня кандидатом в депутаты. У меня было шесть конкурентов: пять порядочных, один - чистый негодяй. Но я познакомился с очень хорошими людьми и понял, что можно сделать кое-что полезное. Нами руководили порывы передать власть в достойные руки, жить по закону.

Думаю, похожая ситуация произошла и с Лукашенко. Поэтому ничего удивительного нет, что директор совхоза подался в политику. Кстати, он был не самым лучшим руководителем, и его коллеги, и партийные товарищи говорили, что он не ладил с людьми.

«ЛУКАШЕНКО ПЕРЕИГРАЛ СВОЕГО СОЗДАТЕЛЯ»

- Вы могли предположить в 1994г., что из массы авторитетных кандидатов победит малоизвестный директор совхоза?

- Проходила очень своеобразная игра, свойственная людям в околовластных кругах, которые занимались интригами. Я очень высоко ценил премьера Кебича, который казался мне образованным деловым человеком, я ему доверялся больше, чем другим. И он, как мне казалось, доверял мне. Когда мы вдвоем баллотировались на должность председателя Верховного Совета, я набирал на 40 голосов больше, чем Кебич, но нам обоим не хватало большинства голосов. И тогда он снялся в мою пользу. Поэтому я считал Кебича очень достойным человеком и был с ним откровенен.

А оказалось, что он очень хотел стать президентом и видел во мне главного конкурента. Своими руками действовать против меня он не мог, но подбрасывал всякую дребедень для Лукашенко, а тот распоряжался «компроматом» как мог. Как говорил русский академик Лихачев, можно прикинуться кем угодно, но нельзя прикинуться интеллигентом. Вот и Лукашенко до сих пор не может прикинуться интеллигентом - неинтеллигентность из него так и прет, неуважение к окружению, публичное отчитывание подчиненных - одним словом, колхозные методы.

Так вот, Кебич руками Лукашенко хотел убрать меня как конкурента. Меня он убрал, но не заметил, как взрастил нового. Меня обвинили в коррупции за то, что в СКБ Совмина я по нормальным государственным ценам заказывал какую-то мелочевку, в т.ч. знаменитый «ящик гвоздей». В результате Лукашенко переиграл своего создателя, хотя весь аппарат, казалось бы, работал на действующего премьера Кебича.

- Получается, Лукашенко - проект Кебича?

- Нет. Это результат не до конца продуманного проекта Кебича. Он понимал: устранив меня, он получал в свое распоряжение весь государственный аппарат. Но в команде Лукашенко оказались очень хорошие ребята, которые его считали малообразованным, легко управляемым: они - мозг, а он - волевая сила, руки. Здесь произошел явный просчет: и Гончар, и Лебедько, и Синицын, и Булахов - работали на Лукашенко.

«ИМПИЧМЕНТ МОГЛИ ДОВЕСТИ ДО КОНЦА»

- Один из самых критических этапов в истории независимой Беларуси - противостояние Верховного Совета и Александра Лукашенко осенью 1996г. Что стало причиной объявления импичмента президенту, и почему он не был доведен до логического конца?

- Идея возникла, и она могла быть доведена до логического конца. Депутаты собрали более 70 подписей, которых было достаточно для импичмента, но некоторые колебались. Возьмем хотя бы Шеймана: он ни разу толком даже не выступил, хотя медалей у него больше, чем у Брежнева. Ряд депутатов оказались низкопробными людьми: когда возникала угроза над Лукашенко, им было бы очень плохо, эта команда потерпела бы поражение. Поэтому самых колеблющихся задобрили квартирами. Скажем прямо, не лучшим образом поступил и председатель Конституционного суда Тихиня, да и председатель Верховного Совета Шарецкий: он представил список Тихине, который передал его Лукашенко. Таким образом самых колеблющихся вычислили.

«СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО - НЕПОТРЕБНАЯ ВЕЩЬ»

- Не с того ли момента Лукашенко начал игру в Союзное государство, пытаясь добиться шапки Мономаха?

- Я никогда не скрывал своей тяги к Европе. И сегодня убежден: мы должны идти по европейскому пути. Сегодня на 10 млн жителей Беларуси полмиллиона - нищие, или 5%, в России из 145 млн - 20 млн человек, или более 10%, живут ниже уровня бедности. Добиться справедливости в такой большой стране сложно, а мы исторически принадлежим к Европе. Но при этом я никогда не был русофобом. Время от времени становился кремлефобом, но русофобом - никогда. У меня жена русская, между прочим.

А Лукашенко объявил всех врагами России и только один он - ее друг. Весь цирк с выкапыванием столба, закопанного ночью на границе с Россией, - глупости. От «союзного государства» больше сложностей - это синекура для бездельников, где ничего не надо делать и ни за что не надо отвечать. Если я лечу из Минска в Сеул, то в Минске сдал багаж, а в Сеуле получил, а если лечу из Сеула в Минск (через Москву), то я должен в Москве получить багаж, пройти растаможку. И таких глупостей море: мне проще лететь через Стамбул, чтобы избежать всяческих недоразумений.

- А кто вообще придумал «cоюзное государство»?

- Возможно, придумал сам Лукашенко. «Союзное государство» - совершенно непотребная вещь. У нас заключен договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Россией - в его рамках надо и решать все вопросы между странами. Кстати, в Беловежском соглашении записано: если мы становимся независимыми, то границы остаются открытыми для граждан и информации. Последнее сегодня звучит смешно: какие границы для информации в век интернета?

Согласно Беловежскому договору, координационным центром СНГ объявлен Минск. Лукашенко же, угождая России, передал в Москву экономический комитет. А экономический комитет - это основа. Лукашенко снова развернулся к Москве, и все наши завоевания в пользу независимости пошли насмарку. И сейчас аппарат СНГ - это фактически секретариат по организации встреч, аппарат технический, но не смысловой.

- Давайте попытаемся подвести итоги 25-летнего правления Лукашенко. Во что превратилась Беларусь?

- Если руководитель заботится о людях, то в первую очередь надо заботиться о благополучии людей, об их достатке. Сегодня в Польше, Литве, Латвии, Эстонии зарплата в три с половиной раза выше, чем в Беларуси. А стартовали мы с лучших позиций, и если бы мы действовали по принципу «шоковой терапии» Бальцеровича, как поляки, то уже многого бы достигли. У меня было желание повышать благополучие и достаток основной массы населения, а у Лукашенко желание одно - укреплять власть. Власть дает возможность путать свой карман с государственным и прочие блага.

- Ради объективности: что положительного Лукашенко сделал для страны?

- Он сам ответил на этот вопрос: у нас лучше, чем после войны. Ведь Лукашенко хотел создать «cоюзное государство», чтобы возглавить Россию. В Беларуси такой сценарий мог пройти благодаря интриге с Кебичем, но представить Лукашенко во главе России просто немыслимо.

- Каких ошибок, в отличие от Лукашенко, в роли главы государства вы никогда не допустили бы?

- Не должно быть никакого контроля со стороны государства за деятельностью правительства, которое может работать только по закону. Если вы хотите улучшить ситуацию в экономике или со свободой слова, вы должны вносить предложения в парламент, который откорректирует законы, если сочтет нужным. А у нас вся жизнедеятельность регулируется указами президента.

- Перед лицом каких угроз оказалась Беларусь сегодня?

- Угроза очень простая: Путин сделает здесь все, что хочет. Если он надавит посильнее - иной позиции, кроме официальной сдачи независимости, т.е. интеграции с Россией, у Лукашенко нет. Страна уже погрязла в долгах, и мы погибнем, если не сможем их реструктурировать.

У белорусов есть одно замечательное качество - выживаемость, которое сейчас, к сожалению, уже приобретает отрицательное значение - терпеть то, что терпеть недостойно. Но растет грамотная молодежь, во власти есть умные люди, которые воспротивятся длительным издевательствам. Я оптимист и думаю, что ждать осталось недолго. Если бы у нас были честные выборы, Лукашенко давно не являлся бы президентом. И я надеюсь, что все-таки мы доживем до честных выборов.

- Часто приходится слушать: Лукашенко - великий политик, если 25 лет продержался у власти.

- Отвечу словами Макиавелли: удержание власти любыми методами недостойно приличного политика.