«Фанера» и «лапти»: Подростки рассказали про дедовщину в олимпийском училище Лиды 4 18.07.2019, 11:21

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Фото: «Радыё Свабода»

Начался судебный процесс по делу о смерти подростка-тяжелоотлета.

Суд по делу о смерти подростка-тяжелоатлета Андрея Дороховича опрашивает свидетелей - других учащихся, которые один за другим рассказывают о случаях дедовщины в коллективе. Раньше они не говорили об этом, потому что боялись, передает «Радыё Свабода».

Трагедия произошла 1 апреля в Лиде в раздевалке при спортивном зале лидского училища олимпийского резерва. После тренировки 18-летний Руслан Сиротин ударил не менее трех раз в грудь 16-летнего Андрея Дороховиа. От последнего удара Андрей упал, у него остановилось сердце, «скорая» не смогла его спасти.

На очередном заседании суд допросил свидетелей по этому делу.

«Весь зал слышал, как он бил»

Друг Дороховичa 17-летний Виталий В., который уже закончил училище олимпийского резерва и присутствовал в раздевалкe в тот вечер, сказал, что Дорохович и Сиротин не были друзьями. По его информации, Сиротин, кроме тяжелой атлетики, занимался какими-то единоборствами.

В тот вечер Сиротин позвал их двоих с Дороховичем в раздевалку после тренировки. На вопрос, почему они послушались, хотя тот уже не был воспитанником училища, Виталий ответил, что боялись. Ранее Сиротин «наезжал» на него и некоторых других учащихся, мог ударить за то, что не слушаются старшего.

«Он сказал дословно Андрею: «Я знаю, что ты «закидываешься» (употребляешь насвай). Становись на «фанеру», - вспоминает Виталий.

Парень говорит, Сиротин бил сильно.

«Весь зал слышал, как он бил», - говорит парень.

- Какое дело было Сиротину до насвая? - уточнил прокурор.

- Для профилактики.

После происшествия Сиротин просил Виталия никому не говорить о том, что произошло.

Виталий сказал в суде, что «пробивание фанеры» - распространенная практика в училище. Ее использовали, когда воспитанники не слушали старших. Кроме нее, применяли «лапоть» - удары ногой в обуви с твердой подошвой. Педагогам об этом не говорили, потому что боялись потом для себя последствий.

- Вы тоже были старшим [Виталий отучился в училище три года]. Почему вы не пробивали «фанеру»? - спросил у свидетеля судья.

- Я не такой, - ответил Виталий.

Обвиняемый Сиротин подтвердил, что «лапти» были. Ребята могли сыграть между собой в карты на уборку комнаты или «на воду» - проигравший, выпивает стакан воды.

- В связи с чем вы так делали? - спросил судья.

- Учителя жаловались на их (младших) поведение, так как они не выполняли, - ответил Сиротин.

- Вам кто-то давал полномочия так относиться?

- Нет, но нам говорили, чтобы мы смотрели за ними, - уточнил подсудимый.

Виталий не видел, чтобы Дорохович курил или употреблял насвай, но видел, как насвай употреблял Сиротин - «раз пять».

Андрея все свидетели характеризовали как спокойного, который «и мухи не обидит». Руслана - как взрывного и агрессивного.

«Не сдавайте меня, пацаны»

Второй друг Дороховичa, 16-летний Вадим Д., бывший учащийся лидского училища, также присутствовал в тот вечер в раздевалке.

Он подтвердил, что Сиротин занимался, кроме тяжелой атлетики, единоборствами: боксом, борьбой, самбо.

У Вадима другое мнение, почему Дорохович послушался Сиротина и стал на «пробивание фанеры»: во-первых, боялся, во-вторых, думал, что это правильное наказание за насвай.

По словам Вадима, старшие могли побить младших по любой причине: ругался, не пришел на тренировку, не вынес мусор. Когда дрались друг с другом, старались не бить по лицу, чтобы следов не заметили учителя и не было проблем.

Согласно показаниям Вадима, когда Андрею стало плохо, сначала его спасали он и Виталий. Руслан в это время переодевался. И только когда увидел, что ребята не справляются, пришел на помощь.

Он также упомянул, как Сиротин просил о случае никому не рассказывать: «Не сдавайте меня, пацаны». Позже о том же их просили педагоги училища, чтобы не общались с журналистами и ни с кем не делились тем, что видели.

Первые несколько минут ребята самостоятельно оказывали первую помощь, так как думали, что друг выздоровеет. Другие воспитанники ранее во время нагрузок иногда теряли сознание на короткое время.

Подруга Дороховича Карина К. была рядом с раздевалкой, когда все случилось. Она ждала Андрея, чтобы пойти вместе на автобус. Говорит, что даже через дверь услышала удары. Заглянув в раздевалку, увидела, что Андрей лежит на полу, весь посиневший.

После заседания учащиеся признавались, что проявлений дедовщины в последнее время стало меньше, после того, как выпустился предыдущий курс, на котором учился и Сиротин.

«Я сам учился в этом училище, знаю»

Тренер Денис Ирчиц, который прибежал спасать Андрея Дороховича через несколько минут после происшествия, рассказал, откуда там взялся Сиротин. Последний уже выпустился из училища, однако 1-2 раза в месяц приходил тренироваться.

Он приходил после тренировок учащихся. Ирчиц намеренно оставался в зале и ждал, пока тот позаниется.

«Ему же надо готовиться к соревнованиям, поддерживать себя в форме. Он же раньше у нас учился. Все равно я его ожидал», - объяснил он согласие на тренеровки Сиротина.

Выяснилось, были и другие спортсмены, которые не являлись учащимися училища, но занимались в этом спортивном зале в другое время. Этой практики до сих пор не отменили.

По словам тренера, Сиротин готовился, чтобы получить мастера спорта. Однако, по его словам, занятий 1-2 раза в месяц абсолютно не хватало для подготовки.

Как заверил Ирчиц, он не замечал дедовщины во время тренировок в зале. Однако знал, что такое «фанера» и «лапти».

«Я сам учился раньше в этом училище, знаю», - объяснил он.

Рассмотрение дела о смерти 16-летнего Андрея Дороховича началось в суде Щучинского района 17 июля. Подсудимому Руслану Сиротину грозит до 15 лет лишения свободы. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что смерть Дороховичa не была частным случаем, нарушения в работе училища носили системный характер.

После того, как прокуратура выявила дедовщину в училище олимпийского резерва в Гродно (лидскoe - его филиал), оттуда уволился директор учреждения Тадеуш Калошич.

Зал на суде переполнен, приходится доставлять стулья: присутствуют родные и друзья фигурантов дела, среди которых много нынешних или бывших учащихся.