Россия потеряла миллион рабочих рук за полгода 1 19.07.2019, 16:18

Экономически активное население РФ сжимается с невиданной в 21-м веке скоростью.

Россия продолжает ускоряться на пути в демографическую яму. За 6 месяцев 2019 года численность экономически активного населения в стране рухнула на миллион человек, сообщил в докладе «О социально-экономическом развитии» Росстат, пишет сайт finanz.ru.

На конец июня рабочая сила экономики (граждане старше 15 лет, не вышедшие на пенсию) составляла 75,3 млн человек, или 51% от общей численности населения, которая также за сократилась - на 64,9 тысячи человек.

Естественная убыль достигла 180 тысяч человек за 5 месяцев, на 22% превысив показатель прошлого года. Приток мигрантов хотя и ускорился почти вдвое (с 69,4 до 115,5 тысячи человек) смог покрыть ее лишь на 64%.

В среднем российская экономика теряет по 160 тысяч рабочих рук в месяц: на конец декабря численность рабочей силы Росстат оценивал в 76,3 млн человек.

Именно сжатием рабочей силы, на которую давит стремительное старение населения, объясняется снижение официальной безработицы, которая, согласно Росстату, обновила исторический минимум - 4,4%.

На деле численность занятых в экономике также резко падает - на 728 тысяч тысяч человек за минувший год. Но это все же медленнее, чем скорость, с которой тает экономически активное население. Разница - 212 тысяч человек за 12 месяцев - и есть сокращение безработицы, о котором рапортует Росстат.

«Столь сильное сокращение количества занятых является одной из важных причин, объясняющих провал экономики в первом полугодии», - отмечает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

«Интересно, что одним из главных аргументов в пользу повышения пенсионного возраста, объясняющего позитивное влияние этой реформы на экономику, являлось увеличение экономические активного населения и занятых в экономике на фоне негативных демографических трендов. Однако, пока мы не видим этого позитивного влияния», - добавляет он.

Российская модель рынка труда радикально отличается от западной, это заметно с начала 1990х, говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

«В то время как в большинстве стран мира компании сокращают производство и численность персонала во времена экономических потрясений, в России, опасаясь обострения социальной напряженности, все участники рынка ведут себя совершенно иначе. Вместо того, чтобы увольнять неэффективных работников, работодатели предпочитают снижать заработную плату», - рассказывает Малева.

«Кроме того, российский рынок труда прибегает к системе скрытой безработицы, при которой работников переводят на сокращенную неделю, отправляют в неоплачиваемый отпуск или уменьшают их часы и темпы производства, - продолжает она. - Рабочие с радостью принимают эту систему, а все из-за небольшого количества реальных альтернатив - риск не найти новую работу пугает людей даже в крупных мегаполисах».

«Государство также вполне удовлетворено таким поведением работодателей и работников, так как это гарантирует, что никогда не будет большого притока людей, ищущих пособия по безработице в России», - резюмирует эксперт.