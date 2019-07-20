Украина проверяет информацию о войсках РФ на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения 4 20.07.2019, 16:57

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Украинские военные заявили о готовности отразить атаку российских войск с территории Беларуси.

В социальной сети распространяется информация о наличии вблизи украинской границы на белорусской части Чернобыльская зоны отчуждения российских войск, сообщила 20 июля в Facebook пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины.

В бригаде заявили, что уже довели "до командования всех уровней" информацию о возможном присутствии у границы российских военных.

"Факт присутствия российских войск у северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется. В случае его подтверждения 61 ОПЕбр готова за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору", – подчеркнули в пресс-службе бригады.

Сегодня пользователь Владимир Мартынюк написал в Facebook, что жители приграничного Иванковского района видели в белорусской части Чернобыльской зоны большое количество солдат и техники армии РФ.

"Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют что их задача – быстро занять Киев. Утверждают что до нового года они нас, то есть Украину "сделают"... Ежедневно проходят военные учения с бронетехникой и даже авиацией. Местные жители говорят, что россияне тренируются "ломать" границу Украины", – заявил он.

Пользователь добавил, что россиян невозможно спутать с белорусами, поскольку половина военных выглядят как "буряты" или "якуты".