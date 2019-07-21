«Стало непонятно, сколько белорусов останется без пенсии» 20 21.07.2019, 9:09

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Повысив пенсионный возраст, власти начали скрывать данные?

С 2017 года в Беларуси происходит поэтапное повышение пенсионного возраста на полгода – для мужчин и женщин. Тем не менее, власти уже задумываются о новой «пенсионной реформе». Одна из идей, которая озвучивалась – это введение одинакового пенсионного возраста для женщин и мужчин.

Будут ли белоруски выходить на пенсию в 65 лет и почему, несмотря на рекордные для стран ЕАЭС отчисления в ФСЗН, властям не хватает денег на пенсии для граждан?

На вопросы Charter97.org отвечает лидер Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

- Как вы прокомментируете идею уравнять пенсионный возраст для женщин и мужчин?

- Я к этому отношусь крайне отрицательно. Не трогайте наших девушек!

Посмотрите, в каких условиях они сегодня работают. Мало, что у нас не существует гендерного равенства по условиям труда и его оплате – наши женщины, кроме этого, воспитывают детей, а сейчас это исключили из страхового стажа.

Я считаю, что исключение «декрета» из страхового стажа – это большая ошибка государства. И не надо здесь прикрываться экономикой: плохую экономику делают не люди, а руководство страны.

Поэтому я категорически против того, чтобы просто так, тупо и прямолинейно, уравнивать пенсионный возраст для женщин и мужчин. Пусть власти сначала сделают заработную плату для женщин хотя бы в тысячу рублей в месяц, введут накопительную пенсионную систему, чтобы человек получал не жалкие 300 рублей, отдав всю сознательную жизнь экономике страны – тогда можно о чем-то разговаривать.

А сейчас это – очень вредные посылы.

- Беларусь – лидер среди стран ЕАЭС по платежам в Фонд социальной защиты. Предприятия отчисляют туда в сумме 34% от каждой выплачиваемой зарплаты – а денег в фонде все равно не хватает. Как вы это прокомментируете?

- Действительно, в Беларуси отчисляются большие проценты в ФСЗН, чем в Казахстане или в России.

По всей вероятности, власти не до конца знают, что у нас все больше предприятий стараются не платить в ФСЗН: выдают зарплату в конвертах, сокращают рабочий день и так далее. Для предприятий 34% - это очень большие цифры, которые приходится включать в стоимость услуг и товаров.

Но уменьшить этот взнос для предприятий возможно только после увеличения зарплаты людям, как это и происходило у соседей Беларуси по ЕС при переходе к накопительной системе: там часть взноса в пенсионный фонд выплачивает наниматель, а часть – работник, но это совсем другой размер зарплат.

А если просто уменьшить размер выплат в ФСЗН, то это только усугубит проблему: в пенсионном фонде и так большой дефицит средств.

Все упирается в работу экономики: если она неэффективна – будут проблемы с пенсиями. В государственной базе сейчас более 100 тысяч незакрытых вакансий: это значит, что еще 100 тысяч человек не захотело работать в Беларуси. И они не платят ни подоходный налог, ни отчислений в ФСЗН.

- Из-за налогового маневра в России Беларусь может потерять 11 миллиардов долларов за ближайшие четыре года. Власти до последнего надеялись на компенсацию от России, но 19 июля МИД РФ заявил, что даже сам вопрос о компенсации звучит «некорректно». Как вы думаете, будут ли власти компенсировать эти потери бюджета за счет пенсионеров и работающих белорусов?

- Знаете, в последнее время создается впечатление, что власти все свои просчеты и огрехи хотят восполнить за счет народа.

То ли это дорожный сбор, то ли налог на «тунеядство», то ли повышение пенсионного возраста – выходят постановления только ограничительного и отнимающего характера. И ничего не делается для мотивации к труду и экономической активности.

Этой ловушка для любой власти, не только белорусской – действовать только запретительными мерами. Ведь скоро с народа и взять нечего будет – даже, как говорится, и «шерсти клок».

Хочу напомнить, что о налоговом маневре стало известно достаточно давно и можно было предвидеть, что Россия откажется его компенсировать. И в этих просчетах виноват не народ, а опять-таки руководство страны. Да, это непросто – но было время, чтобы выйти на другие рынки энергоресурсов. А если ничего не делать – то ничего и не получиться. Если позволить себе зависеть от одного соседнего государства, то рано или поздно такие неприятные вещи случатся.

Вот это случилось и в Беларуси.

- Беларусь стремительно теряет рабочую силу – а значит и отчисления в пенсионный фонд от работающих граждан. Недавно был принят «закон Равкова», ужесточающий правила призыва в армию. Приведет ли это к тому, что еще больше молодых людей уедет за границу?

- Этого нельзя исключать.

Потому что нельзя действовать такими методами: служба в армии должна быть мотивирована, как и труд. Возможно, давно надо было подумать о контактной, профессиональной армии – а не просто загонять туда молодежь. Тем более, что Беларусь, согласно Конституции – мирное, безъядерное государство.

Но если нет возможности перейти на контрактную армию, все равно остаются многие варианты для мотивации. Можно сделать гарантию первого рабочего места для призывников, которые пошли служить после школы. Можно гарантировать им получение бесплатного образования после службы. Наконец, включить службу в страховой стаж.

А эти все запреты и ограничения – ничего не дадут. В итоге молодежь будет просто уезжать и не возвращаться.

- Комментируя планы властей по новым повышениям пенсионного возраста, белорусы отмечают, что многие мужчины не смогут дожить до пенсии. Может ли сложиться ситуация, что пенсия действительно станет недоступной для значительной части населения?

- К сожалению, для общественности недоступна реальная статистика – сколько сегодня людей не доживает до пенсионного возраста.

И даже когда его сейчас подняли на полтора года и на пенсию стали выходить люди 1958-59 года, стало непонятно, сколько людей останется без пенсии, не «дотянет» до нее. Зачем скрывать?

Ведь была раньше такая статистика. Почему сейчас скрывают данные о том, кто останется без пенсии? Человек всю жизнь отчислял пенсионные взносы и не знает, получит ли он пенсию. Это ненормальная ситуация.

Почему сегодня человек, отдав всю жизнь работе, ничего от этого не имеет? Это же нонсенс. Нельзя знать об этом и делать вид, что ничего не происходит. Систему надо менять. Экономика не может работать на одних только ограничениях – могут начаться необратимые процессы.

- Те, кому посчастливилось выйти на пенсию, говорят о ее нищенских размерах. Мы публиковали рассказ жительницы Гродно, которая за 31 год трудового стажа получила пенсию чуть больше «минималки». Как вы это прокомментируете?

- Думаю, что это далеко не один такой случай. Белорусы сегодня не живут, а выживают на пенсии. При этом дорожает стоимость жизни, те же коммунальные услуги. А если пенсионеры не смогут выплачивать «коммуналку» - их что, будут выселять на улицу?

Сейчас это стало проблемой: за белорусскую пенсию оплатить коммуналку, купить лекарства, да еще чтобы осталось на еду.

Неужели наверху не хватает смелости сказать, что эта пенсия – это издевательство над людьми. Ну не можете вы обеспечить людей – признайте это. Но делать вид, что у нас все нормально и «Беларусь – страна для жизни», это очень ошибочный подход.