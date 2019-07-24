В Витебской области сошли с рельсов 16 цистерн с пропаном 8 24.07.2019, 20:46

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Иллюстрационное фото

Возможно, в одной из цистерн произошла утечка.

На перегоне Орша — Витебск сошли с рельсов несколько цистерн. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Twitter.

«Вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов несколько цистерн. К месту прибывают подразделения МЧС. Сведений о пострадавших нет», — пишет ведомство.

Позже в МЧС сообщили, что сошли с рельсов 16 цистерн грузового поезда, перевозивших пропан. К месту незамедлительно были направлены подразделения МЧС.

Сообщается, что на данном направлении приостановлено движение поездов.

Как сообщает телеграм-канал Nexta, сошедшие с рельс цистерны со сжиженным газом - полные, и в одной из них есть утечка.

В радиусе нескольких километров от места ЧП сейчас лучше не находиться.

Вполне предсказуемо проблемы начались не только у пассажиров, ехавших из Витебска в другие города, но и у тех, кто направлялся в сам областной центр. Как нам только что сообщили, поезд №704Б Минск - Витебск довёз людей лишь до Орши.

- В Орше поезд остановился, и я сразу почуял неладное т.к. обычно он идёт без остановок, - написал пассажир. - Сначала проводница сказала, что нас не пускают пока на Витебск. Позже пришёл начальник поезда, и сказал, что доставлять нас будут на автобусе. Уже выходя из вагона подслушал разговор проводницы. Она сказала, что где-то там дальше в Витебском направлении сошёл с рельс поезд.

Источники в БелЖД сообщают, что к месту крушения уже направлены восстановительный и пожарный поезда. Также выделены два резервных тепловоза.