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В Петербурге трагически погиб видеоблогер из Беларуси

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  • 27.07.2019, 13:15
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Путешественник и блогер снимал очередной ролик.

Сегодня ночью в Санкт-Петербурге трагически погиб белорус. Им оказался 40-летний автор популярного на YouTube видеоблога Road to film с аудиторией более 500 тысяч подписчиков. Его звали Павел. 

«Путешественник и блогер снимал очередной ролик на набережной Карповки. Вместе с двумя камерами и диггером он спускался в канализационный коллектор глубиной около 5 метров. В 4 утра они перестали выходить на связь, друг блогера забил тревогу и вызвал спасателей», — сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчин нашли на дне коллектора. Предполагают, что белорус упал с высоты. 33-летнему напарнику блогера, диггеру, тоже не удалось выжить: специалисты полагают, что ему не хватило кислорода.


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