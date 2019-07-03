закрыть
3 июля 2019, среда, 15:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Очевидцы рассказали подробности о пожаре на секретной подлодке РФ

  • 3.07.2019, 14:39
  • 2,060
Фото: СеверПост

Всплытие «Лошарика» заметили рыбаки.

ЧП с атомной глубоководной станцией АС-12 произошло 1 июля около 21.00 в акватории Баренцева моря, на выходе из Кольского залива. Через сутки Минобороны сообщило о 14 погибших моряках. Все они были офицерами.

Сайт severpost.ru нашёл рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подводного комплекса «Лошарик».

«Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся», - рассказал рыбак. Его лодка зашла в одну из многочисленных бухт, откуда он и его напарники наблюдали за происходящим.

Они сообщил что почти сразу к лодке подошёл военный корабль и два буксира.

«Мы у вояк-то потом спросили, что это было. Сказали: лодка всплыла около Уры, без оговариваемых причин, её потом в Кольскую оттащили», - говорит очевидец.

Рыбаки ведут нелегальный промысел, без разрешения и документов, поэтому имён называть не стали. Но сообщили, что около 23 часов лодка в сопровождении буксиров быстро ушла.

«Лодка шла быстро, мы ещё с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идёт. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела», - рассказал рыбак.

Источник в военных кругах сообщил, что лодка, которую видели рыбаки - АПЛ « Подмосковье». Именно на её борту была размещена глубоководная станция АС-12, которую называют «Лошарик». База - в Оленьей Губе, ЗАТО Александровск.

В 2016 году субмарина прошла капитальный ремонт на «Звёздочке» в Северодвинске, и именно её эксперты называют носителем секретного глубоководного аппарата.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович