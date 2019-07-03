Очевидцы рассказали подробности о пожаре на секретной подлодке РФ 3.07.2019, 14:39

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Фото: СеверПост

Всплытие «Лошарика» заметили рыбаки.

ЧП с атомной глубоководной станцией АС-12 произошло 1 июля около 21.00 в акватории Баренцева моря, на выходе из Кольского залива. Через сутки Минобороны сообщило о 14 погибших моряках. Все они были офицерами.

Сайт severpost.ru нашёл рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подводного комплекса «Лошарик».

«Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся», - рассказал рыбак. Его лодка зашла в одну из многочисленных бухт, откуда он и его напарники наблюдали за происходящим.

Они сообщил что почти сразу к лодке подошёл военный корабль и два буксира.

«Мы у вояк-то потом спросили, что это было. Сказали: лодка всплыла около Уры, без оговариваемых причин, её потом в Кольскую оттащили», - говорит очевидец.

Рыбаки ведут нелегальный промысел, без разрешения и документов, поэтому имён называть не стали. Но сообщили, что около 23 часов лодка в сопровождении буксиров быстро ушла.

«Лодка шла быстро, мы ещё с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идёт. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела», - рассказал рыбак.

Источник в военных кругах сообщил, что лодка, которую видели рыбаки - АПЛ « Подмосковье». Именно на её борту была размещена глубоководная станция АС-12, которую называют «Лошарик». База - в Оленьей Губе, ЗАТО Александровск.

В 2016 году субмарина прошла капитальный ремонт на «Звёздочке» в Северодвинске, и именно её эксперты называют носителем секретного глубоководного аппарата.