Как выбирают работу женщины и мужчины в богатых и бедных странах 31.07.2019, 9:23

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Три основных мотива.

Для одних в приоритете высокая зарплата и карьерный рост, для других — интересные задачи или удобный график и не очень напряженная работа.

Исследователи ВШЭ проанализировалитрудовые ориентации людей, проживающих в разных странах мира, и выявили, какие факторы сказываются на их мотивации работать и в какой степени она реализовывается на рынке труда, пишет zautra.by.

Анита Поплавская и Наталья Соболева рассмотрели три основных мотива, выражающих стремление к достижениям на рынке труда. Это — желание высокого дохода, карьерного роста и интерес к конкретной деятельности.

Эмпирической основой для анализа послужила база данных по 37 странам Международной программы социальных исследований (ISSP) за 2015 год. В выборку вошли 22789 человек, работающих по найму и ответивших на вопросы о своих ценностях и приоритетах в работе.

Ответы участников исследования анализировались с учетом индивидуальных и страновых факторов. Под индивидуальными понимались пол, возраст и уровень образования респондента, наличие партнера и детей. К страновым относились ВВП на душу населения, индекс гендерного разрыва и наличие культуры индивидуализма или коллективизма в стране.

Высокий доход

Результаты исследования показывают, что хотя получение высокого дохода в большинстве стран важнее для мужчин, это различие прослеживается не везде. Оно четко выражено в более экономически развитых странах с культурой индивидуализма и высоким уровнем гендерного равенства. Там женщины придают меньшее значение доходу, чем мужчины. В менее благополучных государствах зарплата является основным мотивом трудоустройства и поэтому важна для всех.

И хотя женщины во всех странах хуже реализуют мотив высокого дохода, особенно ярко гендерные различия проявляются в государствах с высоким уровнем ВВП и гендерного равенства.

Карьерные перспективы

Мотив карьерного роста в большинстве стран либо имеет равное значение и для мужчин, и для женщин, либо для первых важнее. Степень реализации карьерного мотива не зависит от характеристик страны. Между тем в менее экономически развитых государствах продвижению по службе придают большее значение. При этом в большинстве стран женщины в меньшей степени реализуют мотив хороших карьерных возможностей.

Межгендерные различия наблюдаются лишь в странах с высоким уровнем ВВП. Там женщины в отличие от мужчин придают меньшее значение карьерному росту.

Интересная работа

Мотив интересной работы в большинстве стран важнее для женщин. Страновые характеристики не влияют на этот показатель. При желании и мужчины, и женщины в любом государстве имеют одинаковые шансы найти интересную работу, если это действительно важно для них. При этом и распространенность, и осуществление мотива интересной работы выше в экономически развитых государствах и в странах с высоким уровнем гендерного равенства.

Исследователи делают вывод, что экономическое благополучие страны и распространение культуры индивидуализма, а также принятие идей равенства полов не ведут к схожести мотивов и на практике не реализуются в одинаковых возможностях для мужчин и женщин на рынке труда. Во всех странах сохраняются гендерные различия в зарплате и карьерных перспективах.

Зачастую гендерные различия в структуре и реализации достижительных мотивов выражены более явно в благополучных странах. Объясняется это тем, что в экономически менее развитых государствах доход от занятости, часто связанный с карьерным положением, является основным мотивом трудовой деятельности, необходимым условием выживания. И поэтому достижительные мотивы дохода и карьеры могут быть важными в равной степени для мужчин и для женщин, а интересная работа уже будет дополнительным «бонусом», но не самоцелью.