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«Кровавый салют» мог произойти и в Уручье

  • 4.07.2019, 11:34
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Иллюстрационное фото

Зрителей от осколков спасли боксы, которые находились на территории воинской части.

Во время праздничного салюта 3 июля в Минске снаряды разрывались близко к земле не только на площадке, установленной на Комсомольском озере, передает «Белсат».

Как сообщает Telegram-канал «Nexta», «в военном городке Уручье также запускали фейерверки, один из которых взорвался, не отрываясь от земли, примерно на 3-й или 4-й минуте».

Зрителей от осколков спасли боксы, которые находились на территории воинской части между ними и салютной установкой.

После этого военные, которые отвечали за запуск салюта в Уручье, сразу же его остановили.

По информации «Nexta», причиной взрывов салюта могли стать заряды. Белорусские военные покупали их в российской компании ОАО «Пиро-Росс». Произведены заряды были в Китае.

Напомним, что в Минске во время салюта на День Независимости произошло ЧП. В результате разрыва салюта погибла женщина 1955 года рождения, которая наблюдала за зрелищем на берегу реки Свислочь.


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