Заряды, которые использовали во время салюта 3 июля, сделаны в России 3 4.07.2019, 11:45

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Их поставляет компания «Пиро-Росс».

Комментировать случай со смертельным исходом и несколькими пострадавшими «Радыё Свабода» в компании отказались.

Белорусское издание Office Life ранее дозвонилось в компанию. Там подтвердили, что сотрудничают с Министерством обороны Беларуси не первый год. По словам представителя компании, они поставили в Минск заряды российского производства из партии 2017 года. Сумма поставок одинакова ежегодна - около 20 миллионов российских рублей. Это более 600 тысяч белорусских рублей. Также сообщается, что представители компании уже находятся в Минске.

Компания производит оборудование для салютов и фейерверков с 1994 года.

Согласно пресс-секретарю Министерства обороны Владимиру Макарову, «салютные установки в Беларуси не выпускаются».

Владимир Макаров сообщил, что использовались салюты производства российской компании - «ОАО «Пиро-Росс».

«Самая полная информация будет предоставлена военным ведомством, когда все выяснится», - сообщили журналистам.