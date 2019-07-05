Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» 6 5.07.2019, 17:28

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Города Гаага и Бреда также решили не участвовать в проведении конкурса.

Амстердам не будет принимать песенный конкурс «Евровидение 2020». Об этом сообщает NL Times (перевод — liga.net) со ссылкой на слова мэра города Фемке Халсема.

Предполагаемое место - концертный зал Ziggo Dome - недоступен на время проведения конкурса, поскольку уже забронирован для других мероприятий, которые не могут быть перенесены.

По словам мэра, город пытался найти другое место, но безрезультатно. Концертные площадки RAI и Johan Cruijff Arena также недоступны, а зал AFAS Live слишком маленький.

Рассматривалась возможность проведения «Евровидение 2020» в "мобильном Ziggo Dome" - в фестивальном формате на открытой площадке.

"Однако в ходе разработки этой концепции стало ясно, что это слишком сложно и таит в себе слишком много неопределенностей, чтобы стать полноценной альтернативой Ziggo Dome", - сказала Халсема.

Ранее голландские города Гаага и Бреда также решили не участвовать в проведении Евровидения.

В мае сообщалось, что намерение организовать и провести песенный конкурс «Евровидение в 2020» году заявили сразу четыре голландских города - Амстердам, Роттердам, Гаага и Маастрихт.

18 мая в израильском Тель-Авиве состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.