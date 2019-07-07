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Какие страны имеют право называть себя IT-государствами

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  • 7.07.2019, 16:27
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Лукашенко с его ПВТ такие технологии и не снились.

Скорости интернета в каких странах можно только позавидовать? Где быстрее зарегистрировать компанию онлайн и обзавестись местным мобильным номером? Где легко заниматься бизнесом, не выходя из дома или за столиком кафе?

Устами местных жителей BBC рассказывает о тех странах, где цифровое будущее уже наступило.

Эстония

Место в общем рейтинге - первое

В рейтинге InterNations эта страна занимает общее первое место, лидируя в категориях "свободный доступ в интернет" и "госуслуги онлайн". С тех пор как Эстония провозгласила независимость и вышла из СССР, здесь серьезно инвестируют в развитие цифровой инфраструктуры.

Спонсируемая правительством программа e-Estonia позволяет голосовать онлайн на выборах, предоставляет услуги онлайн-банкинга, онлайн-здравоохранения и даже позволяет получить e-residency (виртуальное гражданство для неграждан Эстонии, дающее возможность, например, зарегистрировать свою компанию как эстонскую).

Программа e-Estonia сегодня привлекает к себе внимание "цифровых кочевников" и иностранных бизнесменов возможностью зарегистрировать свою фирму в стране Евросоюза, что, безусловно, идет на пользу эстонской экономике.

"Здесь, в Эстонии, доступ в интернет рассматривается как одно из основных прав человека. Даже на островах, таких как живописный Сааремаа, есть интернет", - рассказывает австрийский предприниматель Александра Нима, которая сейчас живет в столице страны Таллинне.

Такие коммуникативные возможности делают устаревшими даже телефонные звонки. "Для меня куда проще попросить что-то через чат, - рассказывает житель Таллинна Тармо Аннус, разработчик платформы для криптовалюты Obyte. - Вместо того чтобы звонить в магазин и узнавать, открыт ли он в праздничные дни, я просто пишу им в "Вайбер".

Впрочем, такая тотальная цифровизация несет и некоторые опасности. Так, в 2007 году Эстония стала первой в мире страной, подвергшейся кибератаке.

"То нападение блокировало интернет-сайты и парализовало всю цифровую инфраструктуру. Банковские карты и мобильные телефоны не работали, - рассказывает Дейв Филлипс, который работал в то время послом США в Эстонии, а теперь написал об этом книгу.

По итогам того нападения в НАТО составили руководство по действиям во время международных кибератак. Несколько стран-членов НАТО стали инициаторами создания и открытия в Таллинне Экспертного центра НАТО по совместной киберобороне.

Финляндия

Место в общем рейтинге - второе

Финляндия занимает стабильно высокие места в четырех из пяти категорий и первое - в категории безналичных платежей.

Интернет для страны настолько важен, что в 2010 году правительство на законодательном уровне закрепило за каждым гражданином страны право иметь доступ к широкополосному интернету , сделав Финляндию первым государством в мире, которое так поступило.

"Высокоскоростной интернет в сочетании со свободой слова делает нашу экосистему более жизнеспособной и безопасной", - говорит житель Тампере Хейкки Ваананен, исполнительный директор и основатель онлайн-платформы для высказывания мнений покупателей и клиентов HappyOrNot ("Доволен или нет").

"Доступ к информации есть у всех, что создает равные возможности знать и учиться и серьезно влияет на будущее страны".

Легкость онлайн-доступа к государственным услугам и автоматический перевод на другие языки многих услуг делает проще жизнь приехавшим сюда иностранным специалистам.

"Наличие онлайн-услуг на английском очень помогает, если ты не понимаешь финского", - рассказывает Питер Синэн, основатель блога "Мой дом Финляндия", живущий в Хельсинки уже восемь лет (сам он из Шотландии).

"Сейчас в Финляндии вы можете записаться к врачу, используя сайт на английском, или почитать о своих правах как работника в этой стране (тоже по-английски). По сравнению с тем, что здесь было в 2004 году, когда я сюда впервые приехал как студент по обмену, это настоящий прорыв".

Цифровая инфраструктура здесь развивается нога в ногу с образованием и упором на общины, что означает инвестиции в физические объекты, заведения, где люди могут работать в интернете.

"В центре Хельсинки только что открылась новая библиотека с потрясающими цифровыми возможностями, - говорит Синэн. - Подобные центры в районах - замечательное место, куда люди из самых разных слоев общества приходят перекусить, позаниматься спортом и попользоваться интернетом".

Интересно, что несмотря на полную "подключенность", в том числе и мобильную, большинство финнов не страдает болезненной привязанностью к интернету.

"Летом финны отправляются на свои дачи и забывают обо всем. В это время они в основном "вне доступа", - рассказывает Синэн.

В Финляндии более полумиллиона летних домиков, где финны расслабляются в атмосфере mökkielämä, дачной жизни.

"Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала финнов одной из самых здоровых наций в мире, где две трети населения выполняют рекомендованный ВОЗ минимум физических упражнений в неделю (150 минут умеренной активности или 70 минут энергичных упражнений).

Израиль

Место в общем рейтинге - шестое

Израиль занял третьи места в категориях "неограниченный интернет-доступ" и "легкость получения местного мобильного номера". Это государство можно назвать мощным центром инновационных технологий.

Израильтянам нравится прозвище, которое заслужила их страна - 'Startup Nation' ("нация стартапов"), и большинство редко отключает свои мобильные приложения для соцсетей и коммуникаций.

"Даже у пожилых людей есть смартфоны. Старики зависают в "Фейсбуке", разговаривают по видеосвязи, переписываются в WhatsApp. Вы легко встретите здесь, скажем, женщину лет 60-70, пользующуюся мессенджером или делающую видеозвонок внукам, находящимся где-нибудь в США", - рассказывает живущая в Израиле Мария Пинелис, представитель InterNations.

По словам Рафаэля Хоупа, сооснователя и исполнительного директора медийной компании Amen V'Amen, живущего недалеко от Тель-Авива, интернет в стране быстрый, дешевый и надежный, что ценится как предпринимателями, так и "цифровыми кочевниками".

"Лично я в основном работаю из дома или из кафе, что означает - я довольно сильно полагаюсь на общедоступный интернет", - говорит он.

"Во многих кафе бесплатный WiFi. Кроме того, многие местные интернет-провайдеры в Израиле предоставляют WiFi-доступ во многих городских районах своим пользователям бесплатно".

Те, кому нравится жизнь в стиле "стартап", обычно направляются в Тель-Авив, известный как город, который никогда не спит, рассказывает Хоуп, и где расположено большинство из почти тысячи стартапов страны.

"Это привлекает многих израильтян, особенно молодых, которые готовы платить высокую арендную плату за жилье в Тель-Авиве, лишь бы быть частью сообщества".

Канада

Место в общем рейтинге - седьмое

Канада заняла высокие места во всех категориях, особенно - в доступе к госуслугам онлайн и безналичных платежах.

Цифровая жизнь более развита здесь в крупных городах, куда современные технологии пришли быстрее и где лучше и надежнее интернет-доступ.

"Такие мегаполисы как Торонто более благоприятны для цифровой жизни, - рассказывает канадец Эрик Вичопен, ведущий блог на сайте Penguin and Pia. - Новые, более мелкие магазины быстрее адаптируются ко всему новому в технологиях - в том числе и к оплате покупок с помощью смартфона".

Интернет-услуги в Канаде стоят, как правило, дороже, чем в других странах, поскольку телекоммуникационная отрасль довольно консолидирована, а покрытие в отдаленных районах бывает неуверенным.

"Канада регулярно возглавляет списки стран с наиболее дорогим интернетом. Кроме того, здесь один из самых медленных "высокоскоростных" доступов", - рассказывает Томас Янковски, старший сотрудник криптовалютной торговой платформы Coinsquare.

Однако, если говорить в общем, доступность государственных услуг в онлайне и неограниченный доступ в интернет (восьмое и 11-е места в этих категориях) делает Канаду довольно привлекательной для предпринимателей, желающих вести свой бизнес оттуда, откуда им хочется.

"Возможность зарегистрироваться онлайн и начать операции компании, вести бухгалтерские дела, оплачивать счета онлайн и так далее - и всё это, например, прямо из дома или кафе, а то и просто из палатки (если в кемпинге есть WiFi), творит чудеса в плане снижения расходов и экономии времени", - подчеркивает Янковски.

Южная Корея

Место в общем рейтинге - 27

Южная Корея заняла первое место в категории "наличие высокоскоростного домашнего интернета".

"Повседневная жизнь в Южной Корее течет довольно быстро. От заказа продуктов и их доставки до оплаты может пройти каких-то секунд пять", - говорит родившаяся в Сеуле Чой Е Юн, которой особенно нравится удобство услуг KaKao Bank, представляющего собой смесь онлайн-банкинга с мессенджером.

Страна заняла особенно высокое место в категории "скорость домашнего интернета". Здешний интернет действительно считается самым быстрым в мире, что открывает широкие возможности для онлайн-развлечений - от игр до видеостриминга.

"Это замечательно, что нам не приходится скучать в поезде - мы можем смотреть YouTube или серфить по хэштегам в Instagram", - говорит Чой.

Житель Сеула Ли Наму (Мартин) подтверждает: "Скорость интернета в Корее - предмет зависти для всего мира. Я воспринимаю как должное непрерываемый видеостриминг, сверхбыстрые загрузки чего угодно и болтовню в видеочатах".

Государство предоставляет относительно открытый доступ в интернет (в отличие от соседних Китая или Северной Кореи), что способствует росту гражданской активности.

"Цифровое равенство способствовало продвижению демократии в Южной Корее, - рассказывает Чой Е Юн. - Неограниченный интернет-доступ делает граждан более заинтересованными в социальных проблемах, помогает легко собираться на акции против неправильных решений политиков".

Именно соцсетям приписывается значительное усиление протестов 2016-2017 гг., приведших к отставке президента Пак Кын-Хе, обвиненной в коррупции и злоупотреблении властью. Именно они сыграли свою роль в присоединении к глобальному движению #MeToo, результатом чего стали аресты по обвинениям в сексуальных домогательствах.

Впрочем, ряд онлайн-услуг и мобильных приложений оставляет желать лучшего, даже если и доступ к ним сверхбыстрый.

"Некоторые цифровые услуги трудно использовать, программы могут порой тормозить. Случаются и утечки персональных данных", - подчеркивает Ли.

В начале 2019 года выяснилось, что некоторые южнокорейские мобильные приложения для системы Андроид допускают утечку паролей и финансовых данных. В недавнем рейтинге юридического портала Bloomberg Law страна признана наиболее рискованной в плане потенциальных утечек данных.

Ли предпочитает использовать американские аналоги корейских приложений - такие как Amazon или PayPal, в том числе и из-за их более удобного пользовательского интерфейса.


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