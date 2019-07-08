Видеохит: Попугай, который вырос среди собак, лает и охраняет дом 2 8.07.2019, 18:56

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Охранять дом у птицы получается просто отлично.

Что будет делать попугай, если он вырос и живет среди собак? Правильно! Лаять и охранять дом. Видео, на котором птица ведет себя именно так, опубликовал один из жителей города Рудепурт в ЮАР, пишет «Медуза».

По словам автора видео, попугай живет в его семье уже почти 19 лет. За это время умная птица (ее или его кличка, к сожалению, не называется) научилась подражать и людям, и собакам, с которыми проводит много времени вместе.

Охранять дом у птицы получается просто отлично. При виде лающего попугая в компании собак сбежит любой злоумышленник.