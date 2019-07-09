Путин обвинил ветряки в бедах птиц и червей

Путин обвинил ветряки в бедах птиц и червей6
- 9.07.2019, 21:59
- 1,402
Глава Кремля блеснул знаниями в экологии.
Президент России Владимир Путин раскритиковал ветровые электростанции, поскольку, по его мнению, они наносят вред окружающей природе, пишет "Украинская правда".
Об этом он заявил во вторник на "Глобальном саммите по производству и индустриализации", который проходил в российском Екатеринбурге.
"Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?" - задается Путин риторическим вопросом.
Подобные источники энергии он сравнивает с "заметанием мусора под ковер".
"Вот все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет", - сокрушается российский лидер.
Вспомнил он и о последствиях энергии ветра для червей.
"Они (ветрогенераторы) так трясутся, что червяки вылезают из земли", - отметил Путин.
"Это не шутки, на самом деле, это серьезные последствия применения вот этих современных способов получения энергии", - сказал он.
С очередным рывком и прорывом вас, россияне! Путин об отказе от традиционных источников энергии.— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) July 9, 2019
Плешивая мумия застряла в средневековье. Безлопастные ветрогенераторы на эффекте вихревой дорожки Кармана, например. Даже не пытайтесь объснить сказочному маразматику что это такое 😂 pic.twitter.com/NT9Z2bJDke