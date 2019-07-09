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Путин обвинил ветряки в бедах птиц и червей

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  • 9.07.2019, 21:59
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Глава Кремля блеснул знаниями в экологии.

Президент России Владимир Путин раскритиковал ветровые электростанции, поскольку, по его мнению, они наносят вред окружающей природе, пишет "Украинская правда".

Об этом он заявил во вторник на "Глобальном саммите по производству и индустриализации", который проходил в российском Екатеринбурге.

"Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?" - задается Путин риторическим вопросом.

Подобные источники энергии он сравнивает с "заметанием мусора под ковер".

"Вот все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет", - сокрушается российский лидер.

Вспомнил он и о последствиях энергии ветра для червей.

"Они (ветрогенераторы) так трясутся, что червяки вылезают из земли", - отметил Путин.

"Это не шутки, на самом деле, это серьезные последствия применения вот этих современных способов получения энергии", - сказал он.


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