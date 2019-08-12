Оборудование для «палаты представителей» закупали через откаты 3 12.08.2019, 19:58

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В Минске судят бывшего сотрудника управделами Лукашенко.

В Минске судят бывшего сотрудника Главного хозяйственного управления управделами правителя Евгения Нестеровича. Его обвиняют в получении взяток на сумму 15,5 тысячи долларов. По версии следствия, он заключал договоры на поставку техники с определенными компаниями, которые впоследствии платили ему за это так называемые откаты. Оборудование предназначалось в числе прочего для овального зала Дома правительства, где заседает парламент. В клетке рядом с Нестеровичем — бизнесмен Сергей Бурый, который дал взятку 10 тысяч долларов. Оба фигуранта полностью признают вину. Еще два взяткодателя от уголовной ответственности освобождены: они проходят по делу как свидетели, пишет tut.by.

Евгений Нестерович почти два с половиной года работал в Главном хозяйственном управлении управделами правителя. Он был заведующим сектором, который занимался материальным обеспечением органов госуправления — заключением договоров на закупку мебели, техники и т.д. для дома правительства, администрации Лукашенко, Верховного суда, Конституционного суда и других ключевых республиканских органов власти.

В уголовном деле — шесть эпизодов получения взяток: дважды от представителя компании «Мобильный сервис» Дмитрия Кима — в сумме 3 тыс. долларов; четыре раза от представителя еще одной компании, Пономарева (имя в суде пока не прозвучало), — в сумме 2,5 тыс. долларов. И один раз от одного из учредителей компании «Интис» Сергея Бурого — 10 тысяч долларов. Он сейчас, как и Нестерович, — обвиняемый по делу. Нестеровича судят за получение взятки — по ч.1 и ч.2 ст. 430 УК, Бурого — за дачу взятки по ч.2 ст. 431 УК.

Речь идет о поставках источников бесперебойного питания, межсетевых экранов, систем хранения данных, серверов, систем отображения видео, системных блоков, моноблоков и др. Сумма контрактов — от 27 тысяч до 379 тысяч рублей.

Как следует из письменных материалов дела, которые сегодня озвучили в суде, уголовное дело началось с заявления Кима на имя председателя КГБ. Он рассказал о даче взятки не только Нестеровичу, но также сотрудникам таможни и Белорусской валютно-товарной биржи — по этим двум фактам материалы проверки выделены в отдельное дело.

Нестеровича задержали в январе 2019 года, он сразу же написал явку с повинной. Сегодня ее зачитали в суде:

— Хочу добровольно заявить, что в конце 2017 года Ким мне передал пакет с каталогами продукции, при просмотре которых я обнаружил белый конверт с тысячей долларов. Конверт Ким передал без моего ведома и согласия, денежные средства я у него никогда не вымогал. Денежные средства не возвращал ввиду тяжелого денежного положения, в то же время Ким не пояснял, за что передал деньги. Предполагаю, эта сумма была в качестве новогоднего подарка, данные денежные средства мною были потрачены на бытовые нужды в связи с рождением ребенка. Готов возместить средства в добровольном порядке на указанный счет КГБ. Раскаиваюсь, готов оказывать содействие в изобличении противоправных действий иных должностных лиц.

В суде было озвучено, что Нестерович живет в загородном доме в Ракове, в 2015 году приобрел автомобиль Dodge.

По ходу предварительного расследования таких заявлений Евгений Нестерович сделал несколько, сообщая о новых фактах получения взяток.

Вот что писал обвиняемый через четыре дня после задержания:

— В марте 2018 г. также от Кима мною получено около 775 долларов и в конце марта — начале апреля 1200 долларов… Денежные средства Ким передавал по личной инициативе, действий по лоббированию интересов компании я не предпринимал. По моему мнению, указанные суммы передавались не для лояльного отношения, денежных средств от иных структур в качестве незаконного вознаграждения я не получал.

Позже Нестерович сообщает и о других фактах получения вознаграждений:

— Хочу дополнительно сообщить, что получил от Пономарева в конце 2018 года 1300 долларов, в августе 2018 года — 500−600, более точно сумму назвать затрудняюсь, в конце декабря 2017-го — 600 долларов. Денежные средства во всех случаях получал вблизи места моей работы. Передача денежных средств проходила путем передачи пачки из-под сигарет, в которой находились деньги. Денежные средства, по моему мнению, передавались в качестве благодарности за сотрудничество, никаких действий я как должностное лицо не предпринимал в отношении компании. Раскаиваюсь, готов все возместить, оказать активное содействие следствию.

В материалах дела нет указания о том, что для закупки оборудования проводились открытые конкурсы: заведующий сектором отправлял приглашение конкретным фирмам, которые в итоге и поставляли технику.

Нестерович вскоре после задержания написал ходатайство о заключении досудебного соглашения, обязуясь не только рассказать все о своих преступлениях, но изобличить других участников. Досудебное соглашение позволяет рассчитывать на более мягкое наказание в случае признания виновным. Так в деле появился бизнесмен Сергей Бурый. В очередной явке с повинной Нестерович сообщает:

— Хочу добровольно сообщить, что Бурый передал мне денежные средства в размере 10 тысяч долларов в качестве взятки за заключение сделки. Бурый передал деньги на стоянке. В целях сокрытия противоправных фактов Бурым было предложено написать долговую расписку о получении им от меня 10 тысяч долларов в качестве долга. В данной расписке были сделаны отметки о возврате суммы. Фактически деньги в долг никогда не давал. Обязуюсь погасить полученную сумму в полном объеме.

Бурый, в свою очередь, при задержании во всем сознался. Ким и Пономарев от уголовной ответственности освобождены, они проходят по делу как свидетели (согласно ст. 431 УК лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если после дачи взятки добровольно заявило о содеянном).