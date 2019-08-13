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На строительной площадке БелАЭС погиб рабочий

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  • 13.08.2019, 12:33
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На строительной площадке БелАЭС погиб рабочий

(обновлено) ЧП подтвердили в Островецком райотделе Следственного комитета.

Очередной работник погиб на строительстве Белорусской АЭС под Островцом. Об этом сообщает телеграмм-канал NEXTA.

Погибший - работник подрядной строительной организации И. Быховский. На АЭС он работал в должности крановщика.

ЧП belsat.eu подтвердили в Островецком райотделе Следственного комитета. Вместе с тем подробности и обстоятельства инцидента пока не сообщаются.

Напомним, что в июле во время строительных работ на Островецкой АЭС два работника получили сильные травмы. 59-летний и 23-летний рабочие упали с высоты в результате сбоя работы автовышки.

«Информация о смерти крановщика на строительстве БелАЭС полностью подтвердилась. В то же время, наши источники в правоохранительных органах предварительно считают, что рабочий скончался не в результате производственной травмы, а по причине имевшегося у него тяжелого заболевания (ну а как же еще, да)», — сообщил позже NEXTA.


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