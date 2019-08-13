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Cпортивный журналист: Увлеченность Лукашенко только вредит белорусскому хоккею

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  • 13.08.2019, 15:26
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Cпортивный журналист: Увлеченность Лукашенко только вредит белорусскому хоккею
Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Минск в КХЛ могут заменить на Ташкент.

Российский журналист Дмитрий Ерыкалов порассуждал о будущем минского «Динамо» в КХЛ, пишет «Трибуна».

«Александр Лукашенко – страстный поклонник игры с шайбой. В нее он погружен даже глубже (и главное – дольше) Путина, но белорусскому хоккею это на пользу особо не идет, а иногда даже вредит. Лукашенко то и дело машет шашкой, срубая головы руководителей. После нескольких уголовных дел заниматься хоккейным хозяйством в Беларуси стало невыгодно, а порой и вовсе опасно. Увлечение Лукашенко не помешало его сборной вылететь из элитного дивизиона чемпионата мира, а минскому «Динамо» занять предпоследнее место в минувшем сезоне КХЛ. А судя по результатам недавно завершившегося предсезонного турнира в Нижнем Новгороде, до светлого будущего местному хоккею еще очень далеко.

Вот что заставляет бить в набат, так это результат матча за третье место. В нем минское «Динамо» сошлось с командой, которой еще полгода назад не существовало в природе. «Хумо» — новичок Высшей лиги из Узбекистана, чья федерация вступила в ИИХФ только в 2013 году. И вот этой собранной на коленке команде из совершенно не хоккейной страны белорусы проиграли со счетом 1:5! Да, до этого была победа над тем же «Хумо» со счетом 6:3, но запоминается, как известно, последнее. Быть настолько беспомощными на фоне команды из низшей лиги нельзя ни в сентябре, ни августе, ни в июне.

Команда, которую в Ташкенте собирал бывший генменеджер рижского «Динамо» и «Льва» Нормурд Сейейс, вполне может сравниться по звездности с тем подбором исполнителей, что есть под рукой у Вудкрофта. Да, речь скорее про звучность имен. Да, с иностранцами минчане будут куда больше напоминать команду КХЛ. Однако на турнире в Нижнем Новгороде уловить разницу между клубами из Беларуси и Узбекистана было непросто. Это можно расценить как комплимент амбициозному руководству «Хумо», так и как деградацию «Динамо», ниже которого в прошлом сезоне финишировал только покинувший лигу «Слован». Если Лукашенко в ближайшие пару лет не наведет порядок в любимом виде спорта, мы не удивимся, что вариант с заменой Минска на Ташкент в КХЛ воплотится в реальность», – сказал Ерыкалов.


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