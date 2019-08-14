Противники завода АКБ в Бресте примут участие в «парламентской кампании» 3 14.08.2019, 21:03

Активисты выдвинут в кандидаты как минимум четырех человек.

Четыре человека будут выдвинуты в качестве кандидатов в «депутаты» от команды протестующих против строительства аккумуляторного завода в Бресте.

Об этом сообщил «Радыё Рацыя» общественный деятель Виталий Козак. Они планируют таким образом закрыть все брестские округа, - отметил он:

- Есть много кандидатур, более чем 4 кандидатуры. Но одно могу сказать, что 4 человека от противников строительства и эксплуатации аккумуляторного завода точно будут. И все округа будут закрыты. Я не думаю, что позволят активистам пройти в «парламент». Но это шанс донести информацию о проблемах, которые существуют в нашей стране и нашем городе в частности.

По словам Виталия Козака, активисты хотят довести информацию о предложениях, которые были озвучены протестующими, в том числе, по целесообразности закрытия вредного для городской экологии завода.