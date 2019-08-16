«Не все измеряется деньгами»: как белоруска стала диджеем на Мальдивах 3 16.08.2019, 10:44

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Наша соотечественница рассказала о жизни на райских островах.

Однажды Валерия Тарулина решила рискнуть и променять стабильную офисную работу секретаря на музыку и жизнь на Мальдивах. В разговоре с tut.by девушка рассказала, как выжить на райском острове из рекламы, где нет магазинов, но есть белоснежный песок и океан.

Валерия родилась и выросла в Минске. За плечами — несколько лет работы секретарем-референтом. В какой-то момент у нее появилось много знакомых, которые занимались музыкой и организацией мероприятий. Они и вдохновили учиться диджеингу. Но тогда Валерия не представляла, что увлечение перерастет в образ жизни.

Перед Мальдивами Валерия успела пожить полтора года в Китае и пять лет в Дубае, где она тоже работала диджеем.

«Моя музыка передает мое настроение»

На Мальдивы же она попала три года назад, и довольно случайно. В какой-то момент захотелось попробовать сделать мечту реальностью. Получилось не сразу, много писем с вопросами о работе были отправлены в пустую. Но в итоге Валерия нашла работу.

Девушка работает диджеем в одном из отелей днем, а по вечерам радует своей музыкой посетителей местного бара.

— Например, когда садится солнце, человек думает, как прошел его день — прожил ли он его хорошо или зря? Все ли у него получилось? Для таких случаев я стараюсь подобрать музыку с восточными мотивами, но при этом чтобы был минимум слов, — объясняет девушка.

На Мальдивах часто отдыхают молодые пары, поэтому вечером Валерия подбирает композиции, которые помогают полностью погрузиться в романтику и осознать, что любовь — самое светлое чувство, которое только может быть.

— Работаю в нескольких местах, и у каждого есть свой собственный дресс-код. Например, в отель лучше облачиться в элегантный наряд с белым верхом: это место высокого уровня. Когда я играю в баре вечером, подбираю что-то более вечернее.

Валерия не просто отыгрывает сеты, но старается создать какой-то уникальный образ.

— Мне нравится разговаривать с людьми не словами, но музыкой. И она каждый раз получается разной — в зависимости от настроения, погоды, времени суток, гостей. Все эти частички собираются в одну палитру, которая окрашивают мое настроение. Музыка передает ее эмоции и энергию. Я могу просто отправить своим друзьям часовой микс, и они уже поймут, как у меня дела.

Ее старания не проходят незаметными для гостей: они часто подходят в конце дня и высказывают свои пожелания или комплименты. Часто просят записать музыку, чтобы взять ее с собой домой — как частичку мальдивских воспоминаний.

— Здесь я почувствовала космическую связь с детьми. Частенько я играю одной рукой, а другой придерживаю ребенка, который хочет посмотреть, как создается моя музыка.

Как выглядит жизнь на райском острове

Работа занимает у девушки шесть дней в неделю по шесть часов в день. Если день рабочий — подъем в пять утра, медитация, книги, подготовка музыки. Далее — сборы на работу.

Субботу, свой единственный выходной день, она проводит вблизи океана, на пляже с книгами, купанием. Девушка по возможности путешествует на другие острова Мальдив, учится дайвингу.

— Здесь ты настолько привыкаешь жить среди воды, что начинаешь чувствовать себя дельфином, которому нужна свобода и океан, — рассказывает она.

На Мальдивах она ест только раз в день. Но от ланча она никогда не отказывается: обычно трапезничает с видом на океан, читая книгу или слушая музыку.

— Мне хочется уделять внимание чему-то большему: почитать лишний раз, писать музыку, посмотреть тренинги на YouTube. На моем острове есть небольшой магазин, но выбор там довольно скудный. Поэтому начинаешь лучше понимать, какие вещи для тебя действительно ценны, — делится Валерия.

Здесь много русскоговорящих: например, с ней работает девушка из Минска. Туристы тоже из разных стран — много французов, немцев, китайцев, россиян, американцев.

— Мне интересно общаться с разными людьми из разных стран. Замечать, какие у нас разные обычаи, манеры, традиции, — признается девушка.

«Здесь не все измеряется деньгами»

Доходы на Мальдивах не слишком высокие. Порой зарплаты сравнимы с белорусскими. Правда, приезжие могут сэкономить на жилье и питании, которые, как правило, предоставляет работодатель. Но сюда приезжают те, кто понимает, что не все измеряется деньгами. Ты экономишь в том, что у тебя нет возможности тратить эти деньги здесь, но при этом ты еще и развиваешь себя, учишься видеть жизнь по-иному. Правда, иногда приходится жить вчетвером в одной комнате. Но Валерия говорит, что к ней такие условия не относятся.

— Я артист, у меня творческая работа. Поэтому я часто сама проговариваю свои условия контракта. Основной пункт — возможность жить в комнате одной, — говорит она.

Сегодня она говорит, что если бы ей предложили жить в городе и иметь большую зарплату или же пожить на острове какое-то время, но с меньшей заработной платой, она выбрала бы второе.

— Люди отправляются в Индию познать себя и найти гармонию, а я бы советовала отправляться поработать на Мальдивы и научиться ценить жизнь и простые моменты, почувствовать себя частью природы, — говорит она.

Девушка говорит, что именно на этом архипелаге можно получить не только профессиональное развитие и опыт работы, но и познать себя. Сравнивая свой опыт работы в Дубае и Мальдивах, девушка склоняется в пользу второго.

— Дубай и Мальдивы — это совсем разное: там пафос и наигранность, желание каждого жить красивой жизнью, даже если нет возможностей. Здесь искреннее, настоящее, можно быть самим собой и быть отличным человеком. А в Дубае всегда нужно прыгать выше своей головы, чтобы оставаться на месте, иначе тебя легко заменят следующим. А тут ценят своих сотрудников и личностей.

Мусульманское население и борьба с пластиком

Население Мальдив — около 400 тысяч человек. Из них 60 тысяч, или каждый 8-й, — мигрант. Но несмотря на такую мультикультурность, получить гражданство или даже постоянный вид на жительство на Мальдивах невозможно. Дело в том, что страна очень закрыта к мигрантам. Большинство из них, в их числе и Валерия, живет на архипелаге на основании лишь рабочей визы.

И экспаты, и местные жители заняты в основном в сфере туризма. Причем работают в основном мужчины. Женщины же согласно мальдивским традициям должны заниматься семьей, детьми и домом.

— За все три года своей жизни на Мальдивах я видела лишь пару местных девушек, которые работали бы в отеле. И у всех у них была покрыта голова.

Многие местные, которые раньше работали в отелях, со временем открывают свои гостевые дома. Это иная, более доступная категория отдыха для туристов.

— Например, если в отеле ночь может стоить от 1000 долларов, то в гостевых домах — 50−100 долларов, — объясняет Валерия.

На Мальдивах большое внимание уделяется экологии. Из-за смены климата очень сильно уменьшился сезон дождей. Если раньше он длился 6 месяцев, то сейчас в месяц может быть только 2 дождливых дня.

Так как государство находится на атоллах и внутренних вод очень мало, случаются серьезные перебои с пресной водой. В таких случаях приходится экспортировать воду изо всех близлежащих стран. А вообще на Мальдивах пресная вода делается искусственно. Опресняется вода из океана или обрабатывается дождевая вода.

На острове активно борются с пластиком. Например, для гостей вся питьевая вода закупается только в стекле. Также остров полностью отказался от пластиковых пакетов. Средства гигиены, которые отель предоставляет гостям, разлиты в перерабатываемые баночки. Все сотрудники пользуются своими многоразовыми стаканами для воды и кружками для кофе.

В барах используются только бумажные трубочки для напитков. Каждый остров архипелага сейчас ищут каждую возможность заменить пластик на перерабатываемое сырье как в условиях для гостей, так и для сотрудников.

«Жизнь за границей помогает понять, чего ты стоишь»

Несмотря на такие чудесные условия, Валерия признается, что периодически ее одолевает тоска по родине.

— Я люблю Беларусь, и она всегда будет моей родиной. Но, знаете, когда человек улетает куда-то даже на небольшой период времени, пожить, поработать, он начинает раскрывать себя с разных сторон. И после мы всегда можем вернуться в Беларусь и к тому образу жизни, к которому мы привыкли.

Валерия уверена, что жизнь за границей помогает познать себя. Чего ты можешь, чего ты стоишь, как сильно можешь прыгнуть дальше. У человека есть определенная зона комфорта. А в новой стране приходится учиться жить заново, адаптироваться, учить язык. Например, Валерия так привыкла к океану, акулам и черепахам, что даже скучает по ним, когда приезжает домой в Беларусь. Она отмечает, что на Мальдивах сильно единение с природой. И даже сейчас, когда девушку посещают мысли о смене работы и места, она понимает, что начинает скучать по океану, песку, людям.

— Здесь нет суетливости. Все очень спокойно, светит солнце, размеренно. А к этому сложно адаптироваться человеку из Беларуси: потому что у нас холодно и редко светит солнце. А здесь даже не нужно думать, какая погода.

Но в то же время Валерия не планирует оставаться на островах навсегда.

— Все-таки на Мальдивах не слишком развита социальная система, даже слабее, чем в Беларуси. Она описывает это как временный, но очень интересный опыт. Здесь ты не можешь взять и убежать — ведь просто некуда.

Но и у этой сказки есть свой минус — одиночество.

— Когда мы вдали от дома работаем или живем, чаще нашим спутником является одиночество. И очень важно это уметь принимать и применять.