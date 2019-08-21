Инспектор уволился и рассказал правду о том, что происходит в ГАИ 15 21.08.2019, 7:58

6,314

Служба в ГАИ подчинена странным правилам.

Задержал и оштрафовал граждан меньше, чем написали в плане – пойдешь на улицу. Бывший автоинспектор судится с работодателем за переработки и приказы выполнять абсурдные показатели, сообщает «Белсат».

Зачем ГАИ заставляет инспекторов зарабатывать деньги?

Премий за переработку не дадим, выходных тоже, и вообще «стойко переносите все трудности и невзгоды, связанные со службой»: так начальство ответило на жалобы милиционера Михаила Хацкевича.

«У начальства разговор короткий: «Ты давал присягу. Ты пришел служить или ты пришел сюда просить компенсации и выходные?» – рассказывает бывший милиционер Михаил Хацкевич.

По три выходных ежемесячно бывший работник Минской ГАИ проводил на работе, чтобы выполнить утвержденный начальством план относительно штрафов. Пьяных водителей он должен был поймать не менее 16. Не выполнишь плана – будешь наверстывать в следующем месяце.

«Моя цель – продемонстрировать действующим работникам милиции, что не нужно бояться вести диалог с начальством. Необходимо требовать и бороться за свои права, которые нарушаются очень серьезным образом», – говорит бывший милиционер Михаил Хацкевич.

Из милиции Михаил уволился два года назад. Деньги за сверхурочную работу с ГУВД Минского горисполкома он взимает через суд. Михаил Хацкевич не первый милиционер, который жалуется на планы в раскрытии нарушений. Уходить с работы без выписанной нормы штрафов за хулиганство и распитие алкоголя запрещали в Кричевском РОВД. Об этом в позапрошлом году заявили подполковник Игорь Усик и лейтенант Андрей Шашков.

Олег Волчек, Правовая помощь населению:

«Конечно, это открытое нарушение закона – обязывать работника милиции специально ловить граждан, заставлять привлекать их к ответственности. Это превышение власти! За это предусмотрена уголовная ответственность».

После обращения к журналистам кричевских милиционеров, которые заявили о поборах и планах штрафов, уволили. Олег Волчек, Правовая помощь населению:

«Завтра, если уволится бывший работник налоговой, он скажет, что в налоговой то же самое. Пожарных тоже заставляют. Это коррумпированная система! Это коррупция! Специально делают из белорусов четыре миллиона административных правонарушителей! Это наивысший пилотаж власти. А цель – пополнение бюджета».

Сегодня в белорусский бюджет заложили почти в 10 раз больше поступлений от штрафов, чем десятилетие назад.

Поступления в бюджет от штрафов:

2019 – 62,3 $ млн

2016 – 63,9 $ млн

2014 – 74,9 $ млн

2012 – 6,6 $ млн

Станислав Ивашкевич, экономический обозреватель «Белсата»:

«Если упразднить те планы по зарабатыванию денег, которые навязываются чиновникам, милиционерам, учителям, то в краткосрочной перспективе снизятся доходы бюджета. Но если благодаря этому они будут лучше выполнять свою работу, то от этого станет лучше бизнесу».

И не только бизнесу. «У людей складывается впечатление, что работников правоохранительных органов интересует не жизнь человека, а цифры и рейтинги», – заявил на совещании с милиционерами и следователями Лукашенко. Получается, плановой системой возмутился даже тот, кто ее создал.