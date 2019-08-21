«У врачей фонили тапочки»: новые подробности о взрыве под Северодвинском 21.08.2019, 8:51

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Что стало известно две недели спустя.

Издание «Северные новости» продолжает следить за информацией, поступающей из разных источников, по взрыву в Нёноксе. После наших публикаций об отъезде врачей Архангельской областной больницы на обследование в Москву, в информационное агентство поступило несколько звонков из разных источников.

У ВРАЧЕЙ НЕ БЫЛО НИ ИНФОРМАЦИИ, НИ ДОЗИМЕТРОВ

Сотрудник одной из подстанций Скорой помощи, рассказал, что после взрыва в Нёноксе утром 8 августа от них в Северодвинск были направлены три машины. Никакой информации у врачей не было. Им только сказали, что произошла нештатная ситуация, у военных, какой-то взрыв. В Северодвинск бригады прибыли около 9 утра. В ожидании простояли до вечера. Никто не предложил людям ни попить, ни поесть. Никаких дозиметров у медиков не было. Пострадавших осматривала одна бригада, она их и увезла в Архангельскую областную клиническую больницу. Для перевозки пострадавших использовали только одну машину.

МАШИНУ СКОРОЙ ПОМОЩИ УНИЧТОЖИЛИ

Когда стало понятно, что взрыв в Нёноксе был связан с радиацией, все выезжавшие бригады и оборудование проверили дозиметром. У одного из сотрудников скорой фонили тапочки. В остальном всё было в норме. Врачей, которые везли пострадавшего, отправили на обследование в Москву. А две другие бригады были осмотрены терапевтом в больнице имени Семашко. Там же была взята кровь на анализ. Следов радиоактивного заражения не обнаружено. По крайней мере так сказали сотрудникам скорой. По информации СН, машина скорой помощи, перевозившая пострадавших на полигоне впоследствии была уничтожена. Во всяком случае на подстанции ее нет.

ДАННЫЕ ЗАКРЫТЫ, ЗАПИСИ СТЁРТЫ

Ещё один звонок поступил от работника АОКБ. Он поведал, что на прошлой неделе приезжал в отделение врач-онколог, осматривал контактировавших. Была взята кровь. Позже сказали, что анализы в порядке. Хотя людям в это верится с трудом. На самочувствие, правда, пока никто не жалуется. По словам источника все записи в журнале, сделанные в тот день, были уничтожены. Получить выписку из медицинской карты даже родственникам крайне затруднительно, только через суд. Поэтому узнать точно, была ли радиация в отделении, нет ли, сегодня практически невозможно. Информация закрыта. Из другого источника стало известно, что в помещениях корпуса, через которые прошли пострадавшие, отдирали кафельную плитку.

«РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПИТАЕТСЯ ЯДЕРНЫМИ ИЗОТОПАМИ»

Информационная политика властей и военных в освещении трагедии на полигоне под Северодвинском и её последствиях, ярко проявилась на видеозаписи встречи военнослужащего с населением Нёноксы. Военный заявил о том, что 8 августа 2019 года на военном полигоне во время испытаний взорвался ракетный двигатель, работающий на ядерных изотопах. Он заверил людей в отсутствии радиоактивной угрозы для населения и признался, что под Северодвинском военные тесты такого рода проходили и раньше, хотя об этом никогда не сообщалось.

«Проходила работа по проверке одного из ракетных двигателей, но этот ракетный двигатель питается ядерными изотопами. Произошла нештатная ситуация, и произошел взрыв, но не ядерный, а взрывчатого вещества», – сказал он.

При этом военный подчеркнул, что радиоактивное заражение поразило только тех, кто находился в непосредственной близости от тестируемого устройства. Все пострадавшие были доставлены в Нёноксу, где была проведена первичная дезактивация – процедура очистки от радиации – всех людей и предметов с места взрыва.

К БЕЛОМУ МОРЮ — НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ! РАДИАЦИЯ

Но, после того, как представитель Минобороны, сказал, что радиационное заражение поразило только тех, кто был на понтоне, он тут же призвал жителей не приближаться к берегу Белого моря из-за радиационной опасности: — Я знаю, что кто-то уже собрался посетить. Так вот, я хочу предупредить вас, что этого делать не надо, поскольку могут произойти те проблемы, которых вы опасаетесь. Это произойдет в том случае, если кто-то будет подниматься на эти понтоны или брать то, что лежит на берегу и кажется, на первый взгляд, безопасным.

«КТО ВАМ СКАЗАЛ? ВЫ ОБ ЭТОМ НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ»

Введение мер по охране побережья близ Нёноксы он объяснил стремлением обезопасить местных жителей от контакта с радиоактивными элементами. Отвечая на вопросы жителей военный заявил, что тестирование ракетного двигателя происходило и ранее, еще до 8 августа: «Кто вам сказал, что эти испытания были только восьмого? Испытания были задолго до этого. Вы об этом ничего не знали».

ВЗОРВАЛОСЬ ЧТО-ТО ПОД ПОНТОНОМ

То, что он выдал дальше… информация к размышлению: — «Восьмого числа люди вышли на понтон, и под понтоном… все взорвалось. Они погибли потому, что понтон подбросило». В результате специалисты получили травмы, «не совместимые с жизнью». Выживших специалистов, которые пострадали при взрыве, увезли в «специализированную больницу Росатома», — заявил военный. Куда и как их увезли, мы уже в курсе.

ПОЯВИЛАСЬ КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЧАСТИЦ

А вчера The Wall Street Journal разместил информацию, поступившую в солидное издание от главы Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо. Он заявил, что действующие на территории России в рамках Договора две мониторинговые станции в Кирове и Дубне перестали подавать сигнал. И произошло это спустя два дня после взрыва «изделия» под Северодвинском. Эти станции — ближайшие к месту взрыва.

По словам Лассина Зербо российская сторона объяснила отсутствие сигнала «проблемами с сетью и связью». Комментировать возможную причину отключения станция глава Организации ДВЗЯИ отказался. Но выложил в Твиттере карту возможного распространения «гипотетических частиц» после взрыва.