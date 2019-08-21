CNN: Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 3 21.08.2019, 8:59

Президент США намерен обсудить эту идею с другими представителями Большой семерки.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились пригласить Росссию на саммит G7 в 2020 году. Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Кайли Атвуд в Twitter, передает liga.net.

Она уточнила, что Трамп намерен обсудить эту идею с другими представителями Большой семерки.

Scoop: Trump & Macron spoke over the phone today & agreed they wanted to invite Russia to the G7 next year, a sr admin official said. Trump is expected to broach the topic w/ world leaders at the G7. Today Trump told reporters it would be “appropriate” for Russia to re-enter G7. — Kylie Atwood (@kylieatwood) August 21, 2019

В клуб семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон назвал условия возвращения России в G8.

В прошлом году, перед саммитом G7 в Канаде, Трамп выступал с аналогичным предложением. Тогда ему напомнили, за что была исключена Россия.

Россию исключили из группы - до 2014 года известной как G8 - после того, как большинство стран-членов объединились против аннексии Крыма, который РФ продолжает удерживать.