Павел Северинец: Беларусь не хочет еще одного Чернобыля 2 24.08.2019, 11:57

Павел Северинец

Островецкая АЭС - это не проект Лукашенко, это проект Путина.

Лидер Белорусской христианской демократии Павел Северинец принял участие в конференции Адамкуса в столице Литвы Вильнюсе.

Белорусский оппозиционный политик рассказал о потенциальной угрозе БелАЭС не только для Беларуси, но и для всего Евросоюза. Текст выступления Павел Северинец привел на своей странице в "Фейсбуке".

"Здравствуйте, дорогие друзья!

Благодарю за возможность выступить на этой конференции на этой конференции наших литовских друзей и лично Жигимонтаса Павильениса.

Через три месяца в реактор Островецкой АЭС в 45 километрах отсюда загрузят ядерное топливо. Займется этим "Росатом", который на днях взорвал ядерную ракету под Северодвинском. Там погибли несколько человек, сейчас отселяют деревни из-за радиации и население скупает в аптеках йод. Смотрели сериал "Чернобыль"? ...

Островецкая АЭС - это не проект Лукашенко. Это проект Путина, который в последние годы пугает мир ядерным апокалипсисом. Если вы еще не вздрогнули по этому поводу - сейчас самое время и самое место.

То, о чем мы с вами говорим - это не только энергетика. Это стратегическая идея российского Генерального штаба - разместить у самой границы с ЕС, ближе к Калининграду, на направлении вероятного удара по Европе, атомную электростанцию. С одной стороны, воспрепятствовать энергетической синхронизации Литвы, Латвии и Эстонии с ЕС, с другой - создать ядерную угрозу на этом стыке.

Давайте теперь посмотрим, что это за место такое, Островец.

Еще в 1990-е на заказ из Москвы, для нужд экономики СССР готовились строить БелАЭС. Академия наук БССР оценила десятки потенциальных площадок для строительства. Ведущие академики поставили свои подписи под результатами исследования. А результаты таковы: самая плохая для строительства АЭС площадка - Островецкая. Стоит на разломе земной коры. Были землетрясения. Возле нее - могильник сибирской язвы.

В Беларуси ветры преимущественно из Балтики. Если что-то случается в Островце, до Минска облако доходит за несколько часов.

В 2013 году начали строить АЭС в Островце. По-советски, как и Чернобыль.

Постоянные инциденты. Рабочим регулярно не выплачивают зарплату - как они работают, можете представить. Уже 5 человек на стройке погибло, последний - неделю назад. Два раза били реактор - один раз грохнули о столб на железной дороге, пока перевозили, второй раз, в июле 2016-го, реактор упал с высоты нескольких метров. Ядерный реактор! Информацию скрывали. После того, как появились свидетельства, вынуждены были признать проблему, менять реактор, детали умалчивают до сих пор. Вам это ничего не напоминает?

Независимые специалисты в Беларуси, когда начинаешь говорить об Островецкой АЭС, задаются вопросом: зачем это Лукашенко? Зачем портить отношения с Литвой и ЕС? Зачем менять российский газ на российский уран? Зачем пугать людей вторым Чернобылем?

Продать электричество в ЕС не так просто. Своей электроэнергии у Беларуси переизбыток. Придется закрывать два города, Новолукомль, 13 тысяч человек, и Белозерск, 12 тысяч, построенные для обслуживания двух крупнейших тепловых электростанций.

Год назад Лукашенко сам на заседании правительства поставил вопрос ребром: никто, говорит, мне не объяснил, зачем нам АЭС и как она будет встроена в энергетическую систему.

Не смейтесь, у нас так уже 25 лет.

В 2018-ом году мы провели ряд акций против АЭС в Островце. Был массовый Чернобыльский шлях в Минске в годовщину Чернобыля. Начался Островецкий путь - планировались каждый месяц акции в городах от Минска до Островца. До Островца не дошли. Участников задерживали превентивно, снимали с транспорта, судили и выставляли огромные штрафы. В этом году Чернобыльский шлях в Минске вообще был запрещен, те, кто вышел, получили штрафы.

Лукашенко подавляет любой протест в Беларуси против Островецкой АЭС. АЭС Беларуси не нужна, но протестовать против ее нельзя. Почему? Москва.

Так для чего была построена Оставецкая АЭС? Украсть часть из 10 миллиардов российского кредита? Возможно, но ведь есть более дешевые и безопасные способы, чем ядерный реактор в чернобыльской стране. Настоящий ответ знают в Кремле. Островецкая АЭС - это стратегический проект Кремля. На Островецкой АЭС основной корпус сотрудников комплектуют специалистами из России.

Островецкая АЭС - это российская ядерная бомба на границе с Европейским союзом.

Думаю, господа, все вы смотрели сериал "Чернобыль". Много слов здесь не надо. Нужно только одно: ясная и четкая позиция Европейского Союза: закрыть АЭС в Островце.

Надо обезвредить российскую ядерную бомбу в 10 км от границы с ЕС. Не пустые протоколы безопасности лоббистов из МАГАТЭ, не сказки от "Росатома", не игра с Лукашенко, а единственная и солидарная позиция: закрыть. Нужна европейская солидарность с Литвой и народом Беларуси, который не хочет второго Чернобыля.

Призываю всех ответственных европейцев и других наших друзей не ждать, пока второй Чернобыль станет реальностью. Кремлевских сумасшедших не останавливают потери в войнах. Они готовят гибридную ядерную войну. Мы с вами еще можем им помешать. Давайте сделаем это", - заявил Павел Северинец.