Путин получил «чек» за все свои козни 11 25.08.2019, 12:51

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Экономика России вернулась к состоянию 1998 года.

Ближайшие выходные могли бы быть очень приятными для Владимира Путина. Если бы крупнейшие экономики Запада не выгнали Россию из своего клуба пять лет назад, российский президент мог бы сесть с ними за одним столом в Биаррице на французском побережье Атлантики. В субботу он мог бы выступить с особой инициативой: отметить 20-летие правления Владимира Путина, лидера Российской Федерации. Но на самом деле российского автократа ждут паршивые выходные, — пишет немецкая редакция Business Insider (перевод — УНИАН).

В Биаррице самые влиятельные лидеры мира будут обсуждать различные вопросы без него. А дома, в Москве, тысячи россиян выйдут на улицы, но не для того, чтобы праздновать 20-ю годовщину правления Путина. Они будут протестовать против него. Так было, к примеру, на прошлой неделе, когда оппозиционные силы провели митинг, на котором критиковали правительство.

Толчком для волны протестов против Путина стала ярость и раздражение из-за отстранения нескольких оппозиционных кандидатов от местных выборов в Москве. Но внутри россиян сидит даже больше недовольства. Им надоели годы экономического упадка, обвала реальных доходов и сокращений пенсий.

«Я безработный уже год. Именно поэтому я здесь», - сказал в минувшую субботу молодой участник протестов. Насколько плохое положение экономики России сейчас исследовали журналисты Бен Арис и Иван Ткачев для восточноевропейского журнала bne IntelliNews.

Авторы собрали большие массивы данных российского бизнеса за 20 лет. Анализ этих материалов показал достаточно тревожную картинку.

«Если посмотреть на долю России в глобальном ВВП, то получится, что Россия вернулась туда, где она была в начале работы Путина в 1990-х годах. Российская роль в глобальной экономике достигла пика в 2008 году. Однако, теперь она в опасности, потому что она может отстать в то время, когда весь мир развивается быстрее, чем Россия», - отметили авторы.

Большинство россиян не любят вспоминать о 1990-е годы. Первые времена после развала СССР были хаотичными и непростыми. В то время как кое-кто использовал переход на капиталистические рельсы для бессовестного обогащения, нищета большинства людей лишь усиливались.

Российская экономика была в состоянии постоянного кризиса. Правительство существовало в условиях хронического дефицита и недофинансирования. Все изменилось, когда Владимир Путин стал премьер-министром в 1999 году, а через год занял кресло президента.

«Путину очень повезло. С 2000 года цены на нефть начали расти, оторвавшись от самого низкого значения на уровне 10 долларов за баррель. В течение следующего десятилетия они достигли отметки в 150 долларов», - объясняют авторы.

Нефтяные доходы облегчили задачу для Путина по восстановлению России. По этой причине в глазах многих россиян начало 2000-х годов было «золотой эрой». И это объясняет, почему Путин не боялся потерять власть в те времена. В 2010-х эта «золотая эра» закончилась.

Финансовый кризис и обвал цен на нефть нанесли удар по экономике России. Кроме того, внешнеполитические авантюры российского автократа, в частности война против Украины, которая привела к введению санкций Запада, причинили России слишком большую боль.

«Чек» за плохое поведение появился достаточно быстро. Согласно данным Всемирного банка, ВВП России в 2009 году упал на 8%, и еще на 2% в 2015-ом. Достичь высоких показателей роста, характерных началу 2000-х, так и не удалось.

На нее теперь приходится лишь 3% от мирового ВВП. Таким образом, Россия вернулась к положению конца 1990-х годов. Проблема в том, что Путин не может остановить экономический упадок своей страны. Он не контролирует динамику цен на нефть или глобальных экономических тенденций в целом.

Однако, российский президент может смягчить кризис в своей стране, если пойдет не уступки в конфликте против Украины. К примеру, он может выполнить Минские соглашения. Тогда появится надежда на то, что санкции, введенные ЕС и США против Москвы, будут смягчены.

Тогда бы он смог начать работать над усилением торговли с Европой, которая остается крупнейшим рынком в мире. Впрочем, все свидетельствует о том, что Путин не готов к этому.