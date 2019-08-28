Cоциологи рассказали, чего украинцы ждут от Зеленского 26 28.08.2019, 12:33

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Фото: Апостроф

Украинцы подводят итоги 100 дней шестого президента страны.

Более двух третей опрошенных граждан Украины - 71,5% - считают, что первоочередным шагом президента Владимира Зеленского должно стать прекращение огня на Донбассе. Как передает корреспондент unian.net, результаты общенационального исследования общественного мнения населения Украины, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, были представлены на пресс-конференции «100 дней президента Владимира Зеленского».

В частности, у респондентов спросили, какими должны быть первоочередные действия президента Зеленского и его команды. Так, 71,5% опрошенных считают, что это должно быть прекращение огня на Донбассе, 44,2% - рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий), 31,2% - снижение тарифов, 21,5% - наказание виновных в коррупции должностных лиц, 18,1% - уменьшение влияния олигархов на политику, 13,4% - повышение качества медицины, 13,3% - отмена неприкосновенности депутатов, 7,9% - объединение страны, 6,5% - возвращение Крыма, 5,8% - укрепление украинской армии, 5,7% - активизация сотрудничества с ЕС и НАТО, 4,3% - налаживание сотрудничества с Россией, 3,4% - реформирование образования, 2,2% - внедрение народовластия (референдумы, петиции), 0,8% - предоставление официального статуса русскому языку.

Еще 1,7% опрошенных имеют иное мнение, а 1% - затруднились ответить. При этом у респондентов спросили об оценке первых шагов деятельности Зеленского и его команды. Так, 23% опрошенных оценивают полностью положительно, 39,8% - преимущественно положительно, 9,5% - преимущественно отрицательно, 3,5% - полностью отрицательно, 24,2% - затруднились ответить. Кроме того, у респондентов спросили, почему люди проголосовали за Зеленского.

Так, 54,9% опрошенных считают, что избиратели хотели видеть радикальное обновление власти, 38,9% - не хотели, чтобы президентом оставался Петр Порошенко, 34,4% - потому что Зеленский - "новое лицо", не из политиков, не задействован в коррупции и других подобных вещах, 13,5% - потому что считали Зеленского "своим" - таким как другие граждане, 9,4% - потому что отождествляли Зеленского с героем фильма "Слуга народа".

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Опрос проводился с 8 по 20 августа в 103 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошены 2 тыс. 40 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.