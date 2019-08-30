Fox News: США и Китай вступили в перепалку из-за Украины 8 30.08.2019, 13:00

4,134

Речь идет о проекте «Единый пояс».

Белый дом раскритиковал Китай и его глобальный инфраструктурный проект «Единый пояс, один путь», стоимость которого достигает миллиардов долларов. Американское правительство заявило на этой неделе, что результаты этого проекта могут оказаться «очень сомнительными». Поэтому другим странам лучше быть осторожными в сотрудничестве с Китаем.

Об этом пишет Fox News (перевод — УНИАН), напоминая, что «Единый пояс» состоит из ряда запланированных экономических инфраструктурных проектов, а также инвестиционных планов в десятках стран по всему миру.

Пекин утверждает, что его инвестиции пойдут на пользу партнерам. Однако, инициативу также рассматривают как попытку Китая построить собственную торговую экономику, которая поможет установить доминирование в международных отношениях.

Также проект может создать финансовые зависимости от Китая. «Китайская инициатива «Единый пояс» нацелена на решение легитимных инфраструктурных потребностей менее развитых экономик в мире.

Но главная цель – это экспортировать китайский экономический дисбаланс: продукты промышленного перевыполнения, лишнюю рабочую силу, большие валютные резервы, чтобы превратить их в политическое влияние и стратегический военный доступ», - сказал Fox News неназванный американский чиновник.

«Почти во всех случаях китайский государственный подход к развитию инфраструктуры облегчал коррупцию, открывал возможности для плохого фискального управления, вредил качеству управления и институтов в странах-реципиентах. Мир очень быстро понял, что несмотря на все заявления Китая, последствия его инфраструктурных проектов очень сомнительны», - добавил собеседник издания.

Война слов усилилась между Китаем и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который на этой неделе предупредил Украину, чтобы она не стала субъектом китайских махинаций. Перед визитом в Киев, Болтон заговорил об угрозах «Единого пояса».

После встречи с украинскими чиновниками он заявил, что Украина и США «разделяют общее обязательство защитить украинскую безопасность и суверенитет, а также позаботиться, чтобы она не стала предметом для китайской экономической эксплуатации». Китай быстро отреагировал на это заявление советника президента США.

«Мы твердо выступаем против попыток Болтона сорвать сотрудничество в рамках «Единого пути» и вбить клин между Китаем и другими странами», - сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, добавив, что в словах американца для Пекина «не было ничего нового».

«В отличие от принципа «Америка прежде всего», которого придерживается кое-кто в США, принцип Китая в рамках «Единого пояса» и сотрудничества с более 160 странами и международными организациями, — это широкие консультации, совместный вклад и общая выгода для всех.

Это же касается нашего сотрудничества с Украиной. Я убежден, что большинство стран в мире способны принимать независимый, основанный на фактах политический выбор в собственных интересах», - добавил пресс-секретарь МИД Китая.

Издание напоминает, что Китай подал сигнал о намерении купить украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». И это тревожит как Болтона, так и администрацию Трампа.

«Мы выразили наше беспокойство о нечестных китайских торговых практиках, угрозах для национальной безопасности, которые мы видим в США», - сказал Болтон во время визита в Киев. Он также добавил, что Пекин прибегает к «долговой дипломатии» и кражам интеллектуальной собственности, предостерегая президента Украины Владимира Зеленского осторожно торговать с Китаем.