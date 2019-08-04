«Леха в детском саду мечтал стать космонавтом»3
- 4.08.2019, 9:40
- 1,801
Российский рэпер Noize MC посвятил песню протестам в Москве.
Рэпер Noize MC опубликовал в Instagram фрагмент новой песни, посвященной сотрудникам ОМОНа. «Леха в детском саду мечтал стать космонавтом. В камуфляжном скафандре — со щитом, автоматом, дубинкой — и бить гуманоидов», — звучат слова в тексте трека, пишет сайт телеканала «Дождь».
«Леха в детском саду мечтал стать космонавтом
В камуфляжном скафандре — со щитом, автоматом,
Дубинкой — и бить гуманоидов.
Ненавидел мультфильм про кота Леопольда:
Гуманоиды — враги, гуманоидам не больно.
Гуманоид может выглядеть, как девушка или школьник,
Но это *** — и только.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как вам куплет на фиток с @rap_anacondaz? Лёха в детском саду мечтал стать космонавтом В камуфляжном скафандре — со щитом, автоматом, Дубинкой — и бить гуманоидов. Ненавидел мультфильм про кота Леопольда: Гуманоиды — враги, гуманоидам не больно. Гуманоид может выглядеть, как девушка или школьник, Но это наёбка — и только. Лёха подрос. У Лёхи — щетина и бас. Лёха плечист. Лёха рукаст. У Лёхи — приказ, Что на собачий язык переводится: «Фас!» А язык гуманоидов для Лёхи — ин.яз, И всё это значит только одно: Тебе в автозаке — пиздец, маленький пидарас! А хозяева кормят с руки. Хозяева дали жильё. Уже подрастают щенки. «Да, космонавтика — это моё!» — Думает Лёха, снимая свой шлем после смены. Он, как Белка и Стрелка — такой же верный и смелый. Катается в масле, как сыр, шестерёнка системы. Пришельцы хотят сделать из нашей планеты второй пояс астероидов — Стойте, ну-ка сюда, куда вы торопитесь, гуманоиды? Пришельцам — капут. Пришельцы нам врут. Пришельцы свои тянут щупальца к нашей кормушке — а значит, пришельцы умрут! Записано в Тамани, 3.08.2019 г. #лёха #космонавтом #workandtravel #мнеспециальноотведённыхместненадо #makesomenoize
Леха подрос. У Лехи — щетина и бас. Леха плечист. Леха рукаст. У Лехи — приказ,
Что на собачий язык переводится: «Фас!»
А язык гуманоидов для Лехи — ин.яз,
И все это значит только одно:
Тебе в автозаке — **, маленький **!
А хозяева кормят с руки. Хозяева дали жилье.
Уже подрастают щенки. «Да, космонавтика — это мое!» —
Думает Леха, снимая свой шлем после смены.
Он, как Белка и Стрелка — такой же верный и смелый.
Катается в масле, как сыр, шестеренка системы.
Пришельцы хотят сделать из нашей планеты второй пояс астероидов —
Стойте, ну-ка сюда, куда вы торопитесь, гуманоиды?
Пришельцам — капут. Пришельцы нам врут.
Пришельцы свои тянут щупальца к нашей кормушке — а значит, пришельцы умрут!»