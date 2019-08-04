«Леха в детском саду мечтал стать космонавтом» 3 4.08.2019, 9:40

1,801

Noize MC

Фото: themusicpost.ru

Российский рэпер Noize MC посвятил песню протестам в Москве.

Рэпер Noize MC опубликовал в Instagram фрагмент новой песни, посвященной сотрудникам ОМОНа. «Леха в детском саду мечтал стать космонавтом. В камуфляжном скафандре — со щитом, автоматом, дубинкой — и бить гуманоидов», — звучат слова в тексте трека, пишет сайт телеканала «Дождь».

«Леха в детском саду мечтал стать космонавтом

В камуфляжном скафандре — со щитом, автоматом,

Дубинкой — и бить гуманоидов.

Ненавидел мультфильм про кота Леопольда:

Гуманоиды — враги, гуманоидам не больно.

Гуманоид может выглядеть, как девушка или школьник,

Но это *** — и только.

Леха подрос. У Лехи — щетина и бас. Леха плечист. Леха рукаст. У Лехи — приказ,

Что на собачий язык переводится: «Фас!»

А язык гуманоидов для Лехи — ин.яз,

И все это значит только одно:

Тебе в автозаке — **, маленький **!

А хозяева кормят с руки. Хозяева дали жилье.

Уже подрастают щенки. «Да, космонавтика — это мое!» —

Думает Леха, снимая свой шлем после смены.

Он, как Белка и Стрелка — такой же верный и смелый.

Катается в масле, как сыр, шестеренка системы.

Пришельцы хотят сделать из нашей планеты второй пояс астероидов —

Стойте, ну-ка сюда, куда вы торопитесь, гуманоиды?

Пришельцам — капут. Пришельцы нам врут.

Пришельцы свои тянут щупальца к нашей кормушке — а значит, пришельцы умрут!»