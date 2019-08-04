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«Леха в детском саду мечтал стать космонавтом»

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  • 4.08.2019, 9:40
  • 1,801
Noize MC
Фото: themusicpost.ru

Российский рэпер Noize MC посвятил песню протестам в Москве.

Рэпер Noize MC опубликовал в Instagram фрагмент новой песни, посвященной сотрудникам ОМОНа. «Леха в детском саду мечтал стать космонавтом. В камуфляжном скафандре — со щитом, автоматом, дубинкой — и бить гуманоидов», — звучат слова в тексте трека, пишет сайт телеканала «Дождь».

«Леха в детском саду мечтал стать космонавтом

В камуфляжном скафандре — со щитом, автоматом,

Дубинкой — и бить гуманоидов.

Ненавидел мультфильм про кота Леопольда:

Гуманоиды — враги, гуманоидам не больно.

Гуманоид может выглядеть, как девушка или школьник,

Но это *** — и только.

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Как вам куплет на фиток с @rap_anacondaz? Лёха в детском саду мечтал стать космонавтом В камуфляжном скафандре — со щитом, автоматом, Дубинкой — и бить гуманоидов. Ненавидел мультфильм про кота Леопольда: Гуманоиды — враги, гуманоидам не больно. Гуманоид может выглядеть, как девушка или школьник, Но это наёбка — и только. Лёха подрос. У Лёхи — щетина и бас. Лёха плечист. Лёха рукаст. У Лёхи — приказ, Что на собачий язык переводится: «Фас!» А язык гуманоидов для Лёхи — ин.яз, И всё это значит только одно: Тебе в автозаке — пиздец, маленький пидарас! А хозяева кормят с руки. Хозяева дали жильё. Уже подрастают щенки. «Да, космонавтика — это моё!» — Думает Лёха, снимая свой шлем после смены. Он, как Белка и Стрелка — такой же верный и смелый. Катается в масле, как сыр, шестерёнка системы. Пришельцы хотят сделать из нашей планеты второй пояс астероидов — Стойте, ну-ка сюда, куда вы торопитесь, гуманоиды? Пришельцам — капут. Пришельцы нам врут. Пришельцы свои тянут щупальца к нашей кормушке — а значит, пришельцы умрут! Записано в Тамани, 3.08.2019 г. #лёха #космонавтом #workandtravel #мнеспециальноотведённыхместненадо #makesomenoize

Публикация от Иван Алексеев (@noizemc)

Леха подрос. У Лехи — щетина и бас. Леха плечист. Леха рукаст. У Лехи — приказ,

Что на собачий язык переводится: «Фас!»

А язык гуманоидов для Лехи — ин.яз,

И все это значит только одно:

Тебе в автозаке — **, маленький **!

А хозяева кормят с руки. Хозяева дали жилье.

Уже подрастают щенки. «Да, космонавтика — это мое!» —

Думает Леха, снимая свой шлем после смены.

Он, как Белка и Стрелка — такой же верный и смелый.

Катается в масле, как сыр, шестеренка системы.

Пришельцы хотят сделать из нашей планеты второй пояс астероидов —

Стойте, ну-ка сюда, куда вы торопитесь, гуманоиды?

Пришельцам — капут. Пришельцы нам врут.

Пришельцы свои тянут щупальца к нашей кормушке — а значит, пришельцы умрут!»


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