Как подруга министра обороны РФ Шойгу заработала миллиарды 2 4.08.2019, 18:38

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Повторит ли Шойгу судьбу Сердюкова?

Прошлый министр обороны России Анатолий Сердюков покинул свой пост на фоне коррупционного скандала с участием его любовницы Евгении Васильевой (оба, впрочем, отделались тогда легким испугом). Нынешний министр Сергей Шойгу, как удалось установить The Insider, мало чем отличается от предыдущего. После начала романа с Шойгу стюардесса Елена Шебунова внезапно стала миллиардершей и на контрактах с МЧС и Минобороны заработала себе на особняк на Рублевке по соседству с дворцом Ротенбергов.

В 2006 году таблоид «Экспресс-газета» опубликовал материал, не получивший тогда большого резонанса, под заголовком «Внебрачный сын Шойгу. 6-летний Даниил был зачат в самолете МЧС». В частности, в статье утверждалось:

«Со слов почтенного старца, соседа знатного семейства в элитном коттеджном поселке, — Александра Ивановича, некто Елена Ш-ва работала стюардессой на самолете МЧС и сопровождала лучшего министра России во всех его нелегких служебных командировках. И однажды, во время возвращения из тяжелейшей, наполненной отваги и героизма экспедиции, мертвецки уставший Шойгу (ведь пашет он, как красный нарком) не устоял перед чарами красавицы блондинки. Вскоре на свет появился очаровательный малыш, которого Сергей Кужугетович и Елена нарекли красивым именем Даниил».

Фото из «Экспресс-газеты»

В статье речь шла о Елене Шебуновой. В 1999 году (тогда ей было 26) она устроилась на работу в ГУП «Пищевик», подведомственный МЧС. «Мы доставляем питание в любую точку мира, где осуществляют деятельность российские спасатели», — сказано на сайте организации. «Пищевик» входит в авиаотряд министерства. Данила (а не Даниил) Сергеевич родился у Елены Шебуновой 6 марта 2001 года. В официальной биографии министра этого эпизода нет, он признает лишь детей от своей жены Ирины, с которой живет в браке со студенческих лет и имеет двух дочерей, одна из которых — Ксения — в 18 лет купила два участка на Рублевке, стоимостью около $9 млн.

Отношения Елены Шебуновой и Сергея Шойгу подтверждают два источника The Insider в структурах, близких к МЧС. По их данным, их любовная связь продолжалась до 2017 года.

18 лет Даниле исполнилось этой весной, а сведений об имуществе несовершеннолетнего в декларациях министра обороны за прошлые годы не содержится. В случае, если бы Шойгу официально стал отцом, квартира ребенка должна была бы декларироваться как собственность члена семьи Шойгу: Данила Шебунов, согласно имеющейся у The Insider выписке из Россреестра, владеет недвижимостью в Зеленограде. Жилье досталось ему в наследство от бабушки, Галины Шебуновой.

Данила (слева)

Страница в соцсети у Данилы скрыта, но The Insider нашел его юношеские фото в аккаунтах других пользователей. Бросается в глаза некоторое внешнее сходство Данилы и Сергея Шойгу.

Источник: theins.ru

В прошлом году он выпустился из спортшколы ЦСКА. Данила играет в футбол на позиции нападающего. Теперь же он заявлен в качестве игрока молодежного состава тульского «Арсенала» — команды российской премьер-лиги. Спонсорами клуба являются оборонные предприятия.

Источник: theins.ru

Учился юноша в частной школе «Президент» в Жуковке и успел попробовать себя в роли режиссера фильма «Оружие власти» на фестивале «невзрослого кино». В той же школе сейчас учится и 11-летняя дочь Шебуновой Даша, выяснил The Insider. Внешне она также похожа на министра обороны Сергея Шойгу. Даша тоже талантливый ребенок, она становилась лауреатом Московского Международного детского и юношеского фестиваля искусств «Орфеус».

Даша Шебунова

Источник: theins.ru

После рождения первого ребенка (с начала романа), Данилы, дела Елены Шебуновой пошли в гору. Это можно понять хотя бы посмотрев на то, какие автомобили она покупает. Если до появления Данилы она ездила на ВАЗ 21083 и старенькой Honda, то почти сразу после купила Mercedes-Benz и золотистый Lexus RX 330. Потом были BMW i3, Toyota Land Cruiser и другие авто. Последнее приобретение — Mercedes-Benz GLS 350D 4МАТIС (рыночная цена около 6 млн рублей). Судя по обнаруженным The Insider штрафам, любовница министра часто нарушает ПДД на Кутузовском проспекте по пути к своей квартире на улице Академика Павлова. Интересное совпадение — эта квартира площадью 181 м² досталась Шебуновой от Андрея Чижика, совладельца АО «Специализированный Застройщик МКСМ», а эта компания является подрядчиком МЧС.

Источник: theins.ru

Главным приобретением Шебуновой стало гигантское поместье в элитном поселке Жуковка стоимостью 1,5 млрд рублей, по соседству с олигархами Ротенбергами. На участке земли, покрытом лесами, располагается несколько домов — особняк хозяйки, дом для прислуги и гараж со множеством автомобилей. Туда удобно добираться от квартиры Шебуновой у Рублевского шоссе.

Особняк Шебуновой

Земельный участок ей достался в собственность от Михаила Кочеткова, одного из крупных подрядчиков Министерства обороны России. Кочетков владеет ООО «Холдинг ОСК Групп», получающей подряды от Главного военно-строительного управление № 4 Минобороны. Всего же эта фирма и две другие, тоже контролируемые Кочетковым, успели освоить более полумиллиарда бюджетных рублей. Рыночная стоимость одного только участка, по оценке «Открытых Медиа», должна быть не менее 600 млн рублей. Вместе с домом и всей инфраструктурой рыночная стоимость этих владений должна превышать миллиард рублей.

Кроме того, Шебунова стала владелицей дорогого ресторана (не зря же она отвечала за питание!) на Минской улице. Правда, популярностью ресторан не пользовался, и когда корреспондент The Insider посетил его, обедать ему пришлось в полном одиночестве. Возможно, причиной тому — весьма специфический интерьер.

Ресторан на Минской, 10

Ценник в заведении с изысканными интерьерами под стать помпезной обстановке. Салат обошелся в 720 рублей, во столько же и два драника, а кувшин морса — в 500 <редакция The Insider компенсировать корреспонденту стоимость этого обеда предательски отказалась>. Зато было действительно вкусно.

«Очень странное место. Всегда припаркованы машины премиум-класса, но народа внутри нет», — сказано в одном из немногочисленных отзывов об этом месте на TripAdvisor. И не будет — 12 июня, на следующий день после визита The Insider, ресторан закрылся.

Откуда деньги? Догадаться несложно.

Швейные, пищевые и строительные миллиарды от Минобороны РФ

Свои миллиарды Шебунова заработала на сделках со структурами Шойгу. Так, например, ее компания освоила 3 млрд рублей на строительстве военных городков. В 2014 году Шебунова стала совладельцем петербургского ООО «Спецстройконструкция». В том же году предприятие взяло в лизинг у ЗАО «Спецстрой-Лизинг» производственные линии для изготовления легких стальных конструкций. («Спецстрой-Лизинг» — дочернее предприятие ФГУП «ГВСУ № 14», подведомственного Минобороны). После этого фирма Шебуновой стала поставлять тому же военному ведомству (но уже через другой ФГУП — «ГВСУ № 12») отделочные материалы для строительства военных городков. Выступив тем самым лишь «прокладкой» между двумя военными предприятиями.

Как выяснилось в результате процесса в Арбитражном суде, по лизингу компания со структурами Минобороны при этом даже не расплатилась. Но к тому времени Шебунова уже успела выйти из числа учредителей ООО. Сейчас 100% фирмы, которая перестала платить за аренду офиса, записаны на некого Шерзода Мелиева. Человек с таким именем работает в Петербурге таксистом.

Госконтракты получают и другие аффилированные с Шебуновой компании. До августа 2018 года ей принадлежали 30% в ООО «Лифтовые инновации». На услугах московскому Центру управления городским имуществом и другим госучреждениям оно выручило 60 млн рублей. Также Шебуновой было учреждено (и ликвидированное осенью прошлого года) ООО «Фениксконсалтгрупп». Директором у нее работала Наталья Бондаренко, которая через свою фирму «АФК» оказывает услуги по уборке помещений и прилегающей территории общежитий Академии управления МВД России (342 тысячи рублей).

Елена Шебунова

Другой деловой партнер Шебуновой — Владимир Павлов. С ним вместе они открывали ресторан «Гроссбиф». Павлов в октябре прошлого года возглавил АО «Военторг», которое обеспечивает Минобороны услугами по питанию и шитью военной формы. Также «Военторг» ответственен за работу парикмахерских, ателье, прачечных и бань в гарнизонах. Теперь связанные с матерью внебрачного сына Шойгу люди и компании не только кормят МЧС и армию, но также обстирывают и стригут.

До 2016 года Шебунова была соучредителем ООО «Лега-Пищевик», до недавнего времени ею формально владела 81-летняя Галина Ахметова, которая также возглавляет ГУП «Пищевик». С Еленой Шебуновой Ахметову связывают многолетние, тесные, почти родственные отношения. Помимо управления безлюдным рестораном «Минская, 10», «Лега-Пищевик» также занималась госзакупками. На контрактах по обеспечению питанием структур Минобороны и МЧС фирма заработала более 120 млн рублей. Причем в случае с МЧС фирма нарушает закон: подрядчики министерства одновременно являются и сотрудниками его предприятия. Что же касается Минобороны, то контракты с фирмой Ахметовой-Шебуновой заключались вне конкурса. Например, контракт на закупку питания для сотрудников Главного управления обустройства войск был заключен с «Лега-Пищевик» как с якобы единственным поставщиком.

Звонки на известные The Insider номера Шебуновой и Ахметовой переадресуются на телефон одного и того же мужчины. В разговоре с корреспондентом он сначала поинтересовался, по какому вопросу с Ахметовой и Шебуновой хотят связаться. Услышав же просьбу о комментарии для журналистского материала, ответил, что ничем не может помочь.

Галина Ахметова многие годы выступала доверенным лицом подруги Шойгу. Они путешествовали вместе в Санкт-Петербург, сообщает имеющий доступ к системе бронирования авиабилетов источник. Также два семейства ездили оздоровляться в клинику Кивач (стоимость одного курса — около 300 тысяч рублей), отдыхали в Италии на спа-курорте, а в Турции снимали дом. Шебунова также наняла родственника Ахметовой в качестве водителя.

В красной рамке- участок Шебуновой, в желтой — Ахметовой, в синей — владения Ротенбергов

Как выяснил The Insider, в 2012 году Шебунова оформила доверенность на управление своим автомобилем Toyota Land Cruiser (госномер с884уо199) на Никиту Федоровича Астахова — внука Галина Ахметовой. В 2010 году (когда Шойгу был еще в МЧС) компания Астахова — «Авиаль» — поставляла МЧС часы, а потом, когда Шойгу перешел в Минобороны, Астахов стал работать с Военторгом — фирма ООО «Миралайн», где он до лета 2018 года значился директором, поставляли дорожные наборы с логотипом «Армии России».

Муж Ахметовой (или его полный однофамилец) — Трофимов Владимир Васильевич — также связан с Минобороны. Он учредил торгово-строительную компанию «Ост-Вест», которая была подрядчиком Главного военно-строительного управления № 1.

Шойгу пошел по стопам Сердюкова

фото А.Никольский / РИА «Новости»

Помимо компаний, официальным бенифициаром которых была сама Елена Шебунова напрямую, The Insider нашел других де-факто контролируемых ею армейских подрядчиков. Так, ликвидированное в марте этого года ООО «По Текстильснабпром» выручило на контрактах с «Военторгом» почти миллиард рублей. Фирма поставляла вещевое имущество для нужд Министерства обороны: плащи для военнослужащих, кепки, костюмы и т.п. Закупки у «Текстильснабпрома» заключались без проведения конкурса, конкуренты не могли предложить более низкую цену. Руководителем фирмы, ради которой создавались нерыночные условия, была Наталья Брыкина, на которую в конце июня этого года переписали и ООО «Лега-пищевик» на Минской улице.

Брыкина родом из Красноярского края, как и компаньонка Шебуновой Галина Ахметова. Кроме того, имя Брыкиной встречается в качестве экс-директора фирмы «Вилсон», которая еще в 2011 году участвовала в тендерах на поставку макарон для ФГБУ «Агентство «Эмерком». Это структура МЧС, отвечающая за обеспечение российского участия в международных гуманитарных операциях, проводимых под эгидой ООН. В то время главой МЧС был как раз Шойгу.

По подсчетам The Insider, за время отношений с Шойгу связанные с Еленой Шебуновой фирмы выручили на сделках с Минобороны и МЧС как минимум 6,5 млрд рублей. Таким образом, любимая женщина Шойгу побила рекорд любовницы Сердюкова: ущерб от действия Васильевой оценивался «лишь» в 3 млрд.