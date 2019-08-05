50 фактов за бело-красно-белый флаг 5.08.2019, 18:21

101 год назад бело-красно-белый флаг стал государственным.

1. 1410 год

Белорусские исследователи братья Иван и Антон Луцкевичи нашли в одном из аль-китабов сведения о татарской коннице, которая принимала участие в Грюнвальдской битве под бело-красно-белым флагом Витаута Великого с нашитыми на него полумесяцем и звездой. Именно вследствие принадлежности бело-красно-белого полотнища выдающемуся государственному деятелю национально-освободительное движение начало активно пропагандировать его как исторический флаг белорусов, сообщает «Радыё Свабода».

2. 1444 год

Красный крест на белом полотнище - боевой флаг войска ВКЛ в XV веке. По гравюре «Битва под Варной» из хроники Мартина Бельского.

3. Около 1520 года

Создано большое полотнище «Битва под Оршей 8 сентября 1514 года». Его автор, полагают историки, был участником битвы, а хранится оно в варшавском Национальном музее. На картине с фотографическим совершенством воссозданы детали победы над втрое большим московским войском.

Литовская кавалерия пользовалась флагом Святого Георгия с красным крестом на белом полотнище, который, скорее всего, стал прототипом бело-красно-белого флага.

4. ХVI век

В Великом Княжестве Литовском большое распространение получил дворянский герб «Котвич»: «в серебряном поле красный пояс» - c изображением бело-красно-белого флага.

5. 1605 год

После Люблинской унии 1569 года делались попытки создать общий флаг для Речи Посполитой - объединенных Королевства Польского и Великого княжества Литовского. В 1605 году великий князь литовский и король польский Сигизмунд III Ваза начал использовать трехполосный красно-бело-красный флаг , а чуть позже появился бело-красно-бело-красный флаг.

6. 1630 год

Есть упоминания о бело-красно-белом флаге на картине Питера Снаерса, посвященной битве 1605 под Кирхгольмом.

7. XVI-XVIII века

Белорусские татары выставляли армии под собственной хоругвью бело-красно-белого цвета с изображением в центре полумесяца и звезды.

8. 1776-1783 годы

Ротный флаг белорусской гусарской хоругви.

9. 1781 год

Герб Витебска.

10. 1812 год

В Государственном музее Литвы в Вильнюсе хранится значок 19-го полка уланов: Ошмянский, Трокский, Ковенский, Гродненский, Лидский, Новогрудский, Слонимский, Волковысский уезды.

11. 1824-1825 годы

Головной убор полковника Белорусского гусарского полка

12. 1824-1825 годы

Кивер нижних чинов Гродненского лейб-гвардии гусарского полка.

13. 1840 год

Герб Витебской губернии (из фондов Департамента Геральдики Российской империи).

14. 1850 год

Изображение герба Лепеля (из фондов Департамента Геральдики Российской империи).

15. 1872 год

Бело-красно-белые флаги на картине Яна Матейко «Стефан Баторий под Псковом».

16. 1863 год

Во время восстания 1863-1864 годов, когда Кастусь Клаиновский вернулся к гербу «Погоня», есть основания полагать, что он возродил и бело-красно-белый флаг: в Вильнюсском историко-этнографическом музее хранится треугольных флажок тех пор, на которым в середине, вдоль белого поля, проведена красная полоса.

17. 1909-1912 годы

Бело-красно-белыми лентами пользуются члены кружков демократического белорусского студенчества в Санкт-Петербурге (из воспоминаний Я. Ф. Сушинского).

18. 1916 год

Флаг в виде бело-красно-белого полотнища имела организация «Сувязь незалежнай Беларусi», которой руководил Вацлав Ластовский.

19. Февраль 1917 года

Согласно многочисленным свидетельствам, проект современного изображения бело-красно-белого флага разработал белорусский общественно-политический и культурный деятель Клавдий Дуж-Душевский не позднее 1917 года.

20. 10-13 марта 1917 года

Бело-красно-белый флаг стал главным элементом во время праздника «День белорусского значка», когда бело-красно-белые значки, кокарды и флажки можно было увидеть на улицах Минска. Флаги, сшитые по эскизу Клавдия Дуж-Душевского были разосланы в местные организации.

21. 5 августа 1917 года

На первой сессии Белорусского центрального совета было определено, что все военнослужащие-белорусы должны носить бело-красно-белую ленту как дополнительный знак отличия.

22. Декабрь 1917 года

В Минске под бело-красно-белыми флагами начал свою работу Первый Всебелорусский конгресс.

Из воспоминаниям Константина Езовитова:

«Открытие Первого Всебелорусского конгресса было очень торжественным. При дверях здания стояла стража Первого Минского белорусского полка, сцена была украшена национальными флагами и гербом «Погоня».

Целый пакет старых бумаг, датированных началом ХХ века, удалось спасти во время реконструкции Купаловского театра в 2013 году. Среди уникальных находок - изображение бело-красно-белого флага на сером картоне. Специалисты не исключают, что такие карточки использовали во время голосования делегаты Первого Всебелорусского конгресса в декабре 1917 года.

23. 25-27 января 1918 года

Бело-красно-белый флаг использовался во время Белорусской национальной конференции.

24. 19 февраля 1918 года

Впервые белорусский флаг был поднят над зданием губернаторский дворца в Минске после изгнания большевиков.

25. 5 августа 1918 года

Появился документ, которым Секретариат БНР утверждает бело-красно-белый флаг.

26. 11 августа 1918 года

В газете «Вольная Беларусь» появляется первое описание флага. В статье Вацлава Ластовского «Что нужно знать каждому Беларусу» в разделе VII «Символы Беларуси» он пишет: «Какие национальные цвета? Национальный белорусский цвет - бело-красный. Из этих цветов составлен и белорусский флаг, состоящий из трех параллельных полосок - белой, красной и снова белой».

27. 1918 год

Печатаются открытки с государственными символами Белорусской Народной Республики.

28. 1919-1925 годы

В декабре 1918 года в Минск вновь вернулась советская власть, а правительство БНР перебралось в Вильнюс, где и продолжило функционировать до 1925 года. Флаг Рады БНР 1920-1925 годов представлял собой бело-красно-белый национальный флаг, дополненный двумя узкими, вероятно, черными (траурными), полосками, которые разделяют белый и красный цвета.

В архиве А. Басова сохранился черно-белый фотоснимок тех лет. Эмиграция - это всегда трагедия для тех, кто любит свою Родину, и знак траура является естественным в этой ситуации.

29. 1920 год

Бело-красно-белым флагом, как белорусским и государственным, пользовались руководство «Слуцкага збройнага чыну» и военные формирования Станислава Булак-Балаховича.

30. 1920 год

Флаг Белорусского особого батальона в составе армии Литвы (1920). После присоединения Литвы к СССР флаг конфисковал Народный комиссариат внутренних дел.

31. 1920-1922 годы

Факт существования белорусского бело-красно-белого флага помешал проекту Л. Гросвальдса, который предлагал подобный флаг на роль государственного символа независимой Латвии.

32. 1926 год

В период с 1924 по 1927 год БССР фактически не имела своего флага. По воспоминаниям участников конференции по реформе белорусского языка 1926 года, помещение здания в Минске, где она проводилась, украшало бело-красно-белое солнце с пятью бело-красно-белыми лучами.

33. 1927 год

Бело-красно-белый флаг активно использовался национально-освободительным движением в оккупированной Польшей Западной Беларуси. На снимке съезд Белорусской христианской демократии в Вильнюсе.

34. 1927-1930 годы

Использовался флаг и неполитическими организациями - такими как, например, «Таварыства беларускай школы. На фотографиях - кружки ТБШ в Гродно и Мире.

35. 1927 год

Обсуждается проект герба БССР, который в общих чертах повторял герб СССР, но имел бело-красно-белую ленту вместо красной. Проект прошел несколько инстанций, однако Президиум ЦВК в итоге все же решил сделать ленту красной.

36. 1932 год

Вымпел Днепровско-Двинского пароходства, который появился, вероятно, в 1932 году, представлял собой треугольное полотнище с красным ромбом, остальные части полотнища были белыми. В последующие годы название пароходства изменилось на Верхне-Днепровское, а затем на Белорусское речное.

37. 31 августа 1934 года

О собственном авторстве белорусского национального флага в воспоминаниях пишет Клавдий Дуж-Душевский (перевод с литовского ):

«Интересно отметить , что белорусы считали своим государственным флагом такой же флаг, как и литовцы, - с белым всадником на красном фоне, но национального флага тогда еще не было и мне пришлось сделать несколько проектов национального флага, один из которых был принят, а именно: белая, красная и белая полосы. Отныне этот флаг и является белорусским национальным флагом».

38. 1941-1944 годы

Во Вторую Мировую войну бело-красно-белый флаг вместе с другими национальными символами вернуло к употреблению коллаборационное белорусское правительство.

Как свидетельствует распоряжение рейхсминистра по оккупированным восточным территориям (14 июня 1944), это использование было неофициальным до последних дней немецкой оккупации.

Сегодня противники бело-красно-белого флага часто применяют этот факт для дискредитации своих оппонентов, обвиняя их в фашизме. При этом обычно умалчивается, что аналогичным образом немецкие военные формирования использовали нынешние флаги Бельгии, Латвии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, России, Украины, Франции, Эстонии и других стран Европы и Азии.

39. Июнь 1944 года

Парад «Белорусской краевой обороны» в Минске возле нынешнего Дома правительства.

40. 27 июня 1944 года

Состоялся Второй Всебелорусский конгресс. Впечатления Ефима Кипеля из книги «Эпизоды»:

«День 27 июня 1944 года вспоминается мне торжественным, по-настоящему праздничным: в Минске начали ходить трамваи, украшенные национальными бело-красно-белыми флагами, на улицах много движения, везде в учреждениях люди из провинции, много молодежи - большинство в униформе СБМ».

Второй Всебелорусский конгресс проходил в Минском городском театре. Вход был украшен «Погоней» и бело-красно-белыми флагами, а здание охраняли от возможных провокаций - как со стороны немцев, так и со стороны советских подпольщиков - террористов - солдаты «Белорусской краевой обороны».

41. 50-80-е годы XX века

В советское время в БССР бело-красно-белый флаг попадает под запрет, но активно используется белорусской диаспорой за границей.

42. 4 октября 1990 года

Была сформирована специальная Комиссия при Президиуме Верховного Совета для разработки и утверждения государственной символики, атрибутики и соответствующих документов к ним. В нее входило более 20 человек: известные историки, художники, дизайнеры, искусствоведы. Возглавил Комиссию депутат Олег Трусов.

В художественную группу вошли Евгений Кулик, Микола Купава, Лявон Бартлов, Лев Толбузин и Владимир Круковский. Работа продолжалась почти три месяца. В работе над эталоном мотором всей акции был художник Евгений Кулик. Над гербом больше всех довелось работать Кулику и Круковскому. Толбузин занимался наконечником флага, а потом, когда были готовы графический и цветовой эталоны, начал создавать рельеф (объемный эталон). Купава делал образцы государственных печатей, Круковскому пришлось еще сделать новый нагрудный знак депутата.

43. 24 августа 1991 года

Депутат Галина Семдянова внесла бел-красно-белый флаг в Верховный Совет БССР.

На следующий день, 25 августа, Декларации о государственном суверенитете, которая была принята 27 июля 1990 года Верховным Советом, был придан статус конституционного закона.

44. 19 сентября 1991 года

Верховный Совет БССР принял законы «О Государственном флаге Республики Беларусь» и «О Государственном гербе Республики Беларусь», а также о названии нашей страны. В соответствии с этими законами страна стала называться Республикой Беларусь и была введена новая государственная символика - бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».

45. Сентябрь 1991 года

Сразу после принятия закона «О государственных символах» на Доме правительства появился бело-красно-белый флаг, который заранее принесли депутаты из БНФ.

46. 1993 год

Вышла книга Винцука Вячорки с иллюстрациями Петра Драчева для дошкольного и младшего школьного возраста «О гербе и флаге». Книга разошлась тиражом более ста тысяч. С тех пор не переиздавалась.

47. 27 июля 1994 года

Отмечается День независимости Республики Беларусь. Пишет Юрий Маляревский:

«День независимости 27 июля 1994 года отличался от предыдущих тем, что чувствовался настоящий праздник. У каждого он был свой, но было и нечто общее, что в тот день объединяло всех. Поэтому в праздничных колоннах шли такие разные и до боли знакомые люди, чувствовавшие себя гражданами одного государства. Посмотрите на снимки: три бабушки, одногодки октября 1917 года, духовенство, которое, как и полагается, было в тот день рядом со своими прихожанами (хотя и не совсем рядом, но недалеко), счастливый Зенон Позняк, рассудительный и задумчивый Василь Быков, Рыгор Бородулин... Эх , как бы хотелось, чтобы тот мальчонка, который уселся на отцовской шее с бело-красно-белым флагом , за который еще не очень давно нам давали отведать «резины с черемухой», чувствовал себя белорусом, достойным человеком и настоящим патриотом своей Родины. Чтобы и через сто, и через двести лет, и через целую вечность потомки достойно отмечали светлый праздник - День независимости, произнося вечные слова: Жыве Беларусь!».

48. 20 июля 1994 года

Под бело-красно-белым флагом состоялась инаугурация первого президента Беларуси Александра Лукашенко.

49. 31 мая 2013 года

Вышел музыкальный сборник «Символы веры и свободы», который посвящен бело-красно-белому флагу и гербу «Погоня».

50. Октябрь 2013 года

Олег Трусов и Алевтина Вячорка передали в редакцию «Арт-сядзiбы» оригиналы негатива, первые фотографии и документы, с которых в 1991 году печаталась и тиражировалась государственная символика Республики Беларусь, а также первые акты о принятии флага и герба.