закрыть
7 августа 2019, среда, 16:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

На Беларусь надвигается циклон «Хавьер»

2
  • 7.08.2019, 13:41
  • 9,326
На Беларусь надвигается циклон «Хавьер»
иллюстрационное фото

Ожидаются дожди и грозы.

Нас снова пугают погодой. Дожди, грозы, сильный порывистый ветер. И все это дело несет в Беларусь циклон с именем Xaver — жутковатые ассоциации, согласитесь. Завтра узнаем, что он собой представляет, пишет «Онлайнер».

8 августа

В Белгидромете дают штормовое предупреждение. Циклон в течение завтрашнего дня будет перемещаться через территорию Беларуси с юго-запада на северо-восток. Погода будет формироваться под влиянием сильных атмосферных фронтов. Это означает, что будут дожди и грозы, а также сильный ветер.

— Завтра мы прогнозируем дожди: ночью в некоторых районах, днем — на большей части территории Беларуси. Возможны грозы, во второй половине дня порывистый ветер. Температура в целом по республике составит: ночью +13...+19 градусов Цельсия, днем +17...+23, по юго-востоку — до +29, — рассказали cиноптики.

В Минске ситуация такая же: сильные продолжительные дожди, днем возможна гроза. Во второй половине дня — усиление ветра. Температура ночью +14...+16, днем +18...+20.

9 августа

В пятницу циклон сместится к северо-западу, его центр по прогнозу будет располагаться уже за пределами Беларуси. Хотя его влияние продолжат испытывать Витебская и Гродненская области — там пройдут кратковременные дожди.

По востоку страны также возможен сильный порывистый ветер.

Температура по стране: ночью +10...+15, днем +18...+24, по югу — до +27.

Выходные

К выходным ждем улучшения, лишь бы не сглазить. В субботу должно прийти долгожданное потепление, воздух станет прибывать с юго-запада Европы, где дышится легче, по крайней мере в плане погоды. Дожди возможны, но очень кратковременные, может быть туман, но очень слабый. Температура днем от +20 по северо-востоку республики до +29 по юго-западу.

В воскресенье мы все так же вправе ожидать хорошей погоды, но не исключены кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью +11...+18, днем +19...+25, по югу Беларуси +26...+28.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип