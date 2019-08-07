закрыть
7 августа 2019, среда, 19:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Фермер: Спелые помидоры никто не берет даже по 20 копеек

21
  • 7.08.2019, 17:33
  • 4,044
Фермер: Спелые помидоры никто не берет даже по 20 копеек

В Беларуси - переизбыток отечественных помидоров.

Пока дачники дрожат над каждым кустиком своих помидоров, защищая их от фитофторы и других напастей, на Полесье овощеводы готовы выбрасывать хорошие спелые томаты на свалку, пишет kp.by.

Вырастили столько, что и самим не съесть, и не продать. Закупочная цена на помидоры в Ольшанах и других населенных пунктах Столинского района упала до 30 копеек за килограмм и даже при таких ценах томаты невозможно продать - нет покупателя. Хозяева ненужных никому овощей грозятся выбросить свою продукцию на свалку и выложить фото в интернет, как поступили с клубникой соседи из Лунинецкого района. Так полешуки надеются привлечь внимание руководства страны к давно назревшей проблеме переработки отечественной продукции.

Белорусские красные помидоры - самые доступные по цене на Комаровке.
Фото: Раиса ЮДИНА

Однако Иван Гриб, директор крупнейшего на Столинщине фермерского хозяйства «Ольшаны», ситуацию не драматизирует.

- Да, цены на помидоры действительно упали - переизбыток. Просто спроса нет. Так каждый год в августе бывает. Но в июле на помидорах очень хорошо заработали. Был такой спрос, и цена хорошая - у нас брали по 1,8 и 1,5 руб. за килограмм. Сейчас розовый помидор продаем по 90 копеек, красный - по 60, - рассказал в телефонном разговоре Иван Васильевич. - В июле отгружали по фуре в день, сейчас - несколько фур в неделю.

В фермерском хозяйстве помидоры в основном берет Россия. Белорусских оптовых покупателей, по словам хозяина, меньше, но среди них есть и крупные торговые сети. Предпочтение отдают крепким помидорам, которые дольше хранятся.

- У некоторых людей томаты перезревают. Ждут, что цены поднимут, не снимают плоды, а дороже никто не покупает. Помидоры перезревают и пропадают, - объясняет падение спроса Иван Гриб. - И отдавали бы дешевле, а никто не берет. Его же еще везти надо, продавать, а он уже мягкий становится. Да и переизбыток уже. Человек ел помидоры, а потом хочет и перец съесть, и кабачок, и баклажан.

- Что же все-таки делать, чтобы белорусские помидоры не пропадали?

- Хорошо, чтобы были перерабатывающие производства - соус делать, еще что-нибудь. Зачем откуда-то везти? Надо, чтобы кто-то этим занялся.

С крупным производителем охотнее работают такие же масштабные оптовики, которые сами приезжают за товаром и берут его по относительно неплохой цене. А кто-то, спасая урожай, едет продавать свои помидоры за 300 километров.

На Комаровском рынке в Минске сейчас в подавляющем большинстве продают белорусские помидоры. В основном из Пинского района. Красные продаются по 1,50 руб., желтые - от 2 до 3,50 руб. за килограмм. Розовые чуть дороже. В одном месте увидела рекордную для белорусских томатов цену 5 рублей. Но очень большие! И с рекламным сопровождением: «Сладкий, мясистый, домашний».

Пинчане сами привозят в Минск свои помидоры. Они тоже подтверждают, что падение цен на томаты в начале августа - традиционное ежегодное явление, к которому они относятся по-философски спокойно. К тому же, по словам продавца Владимира, у них закупочные цены - 50 копеек за килограмм.

А вот и помидоры из Столинского района!

- Да все как всегда в августе! - подтверждает информацию Александр, который привозит свои помидоры в Минск несколько раз в неделю. - Вот такой (он показывает спелый красный помидор - Ред.) уже не берут. Даже по 20 копеек. Надо, чтобы дольше лежал, а он не будет. А вот такой (в руке Александра - слегка недозрелый помидор. - Ред.) берут. И «Черный принц» берут. По 50 копеек.

Чуть-чуть недозрелые помидоры (справа) оптовые покупатели берут охотно, а спелые (слева) им не нужны.
Фото: РАИСА ЮДИНА

- Так неужели и правда у вас помидоры выбрасывают? Хоть бы свиньям скармливали…

- Выбрасывают. Свиньи не едят. Парочка свиней не может скушать тонну помидоров.

В магазине цена на белорусские помидоры в пять раз выше закупочной

В магазинах известной торговой сети белорусские красные помидоры мы нашли за 2,69 руб. При закупочной цене 50 копеек накрутка неплохая. По 4,69 предлагают выращенный в Беларуси розовый помидор, по 5,99 руб. - желтый. Конкуренцию отечественным томатам составляют испанские по 2,99 руб. и голландские по 3,19 руб.

Украинские помидоры есть на Комаровке. По количеству они уступают белорусским, а цены практически такие же - от 1,50 руб. Только в одном месте встретилась попытка слабого демпинга - 1,49 руб.

В Украине, кстати, в этом году ситуация нетипичная. По информации fermer.blog, большие тепличные хозяйства взвинтили отпускные цены и предлагают помидоры по 28 - 30 гривен за килограмм (1,07 - 1,14 доллара), что почти в два раза выше прошлогодних. В Киеве цены доходят до 60 гривен за кило. Эксперты связывают подорожание с непогодой: жара и сильные ливни привели к большим потерям урожая в открытом грунте. В цену выращенных в теплицах помидоров закладываются серьезные затраты на электроэнергию и отопление.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип