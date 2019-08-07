Фермер: Спелые помидоры никто не берет даже по 20 копеек 21 7.08.2019, 17:33

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В Беларуси - переизбыток отечественных помидоров.

Пока дачники дрожат над каждым кустиком своих помидоров, защищая их от фитофторы и других напастей, на Полесье овощеводы готовы выбрасывать хорошие спелые томаты на свалку, пишет kp.by.

Вырастили столько, что и самим не съесть, и не продать. Закупочная цена на помидоры в Ольшанах и других населенных пунктах Столинского района упала до 30 копеек за килограмм и даже при таких ценах томаты невозможно продать - нет покупателя. Хозяева ненужных никому овощей грозятся выбросить свою продукцию на свалку и выложить фото в интернет, как поступили с клубникой соседи из Лунинецкого района. Так полешуки надеются привлечь внимание руководства страны к давно назревшей проблеме переработки отечественной продукции.

Белорусские красные помидоры - самые доступные по цене на Комаровке.

Фото: Раиса ЮДИНА

Однако Иван Гриб, директор крупнейшего на Столинщине фермерского хозяйства «Ольшаны», ситуацию не драматизирует.

- Да, цены на помидоры действительно упали - переизбыток. Просто спроса нет. Так каждый год в августе бывает. Но в июле на помидорах очень хорошо заработали. Был такой спрос, и цена хорошая - у нас брали по 1,8 и 1,5 руб. за килограмм. Сейчас розовый помидор продаем по 90 копеек, красный - по 60, - рассказал в телефонном разговоре Иван Васильевич. - В июле отгружали по фуре в день, сейчас - несколько фур в неделю.

В фермерском хозяйстве помидоры в основном берет Россия. Белорусских оптовых покупателей, по словам хозяина, меньше, но среди них есть и крупные торговые сети. Предпочтение отдают крепким помидорам, которые дольше хранятся.

- У некоторых людей томаты перезревают. Ждут, что цены поднимут, не снимают плоды, а дороже никто не покупает. Помидоры перезревают и пропадают, - объясняет падение спроса Иван Гриб. - И отдавали бы дешевле, а никто не берет. Его же еще везти надо, продавать, а он уже мягкий становится. Да и переизбыток уже. Человек ел помидоры, а потом хочет и перец съесть, и кабачок, и баклажан.

- Что же все-таки делать, чтобы белорусские помидоры не пропадали?

- Хорошо, чтобы были перерабатывающие производства - соус делать, еще что-нибудь. Зачем откуда-то везти? Надо, чтобы кто-то этим занялся.

С крупным производителем охотнее работают такие же масштабные оптовики, которые сами приезжают за товаром и берут его по относительно неплохой цене. А кто-то, спасая урожай, едет продавать свои помидоры за 300 километров.

На Комаровском рынке в Минске сейчас в подавляющем большинстве продают белорусские помидоры. В основном из Пинского района. Красные продаются по 1,50 руб., желтые - от 2 до 3,50 руб. за килограмм. Розовые чуть дороже. В одном месте увидела рекордную для белорусских томатов цену 5 рублей. Но очень большие! И с рекламным сопровождением: «Сладкий, мясистый, домашний».

Пинчане сами привозят в Минск свои помидоры. Они тоже подтверждают, что падение цен на томаты в начале августа - традиционное ежегодное явление, к которому они относятся по-философски спокойно. К тому же, по словам продавца Владимира, у них закупочные цены - 50 копеек за килограмм.

А вот и помидоры из Столинского района!

- Да все как всегда в августе! - подтверждает информацию Александр, который привозит свои помидоры в Минск несколько раз в неделю. - Вот такой (он показывает спелый красный помидор - Ред.) уже не берут. Даже по 20 копеек. Надо, чтобы дольше лежал, а он не будет. А вот такой (в руке Александра - слегка недозрелый помидор. - Ред.) берут. И «Черный принц» берут. По 50 копеек.

Чуть-чуть недозрелые помидоры (справа) оптовые покупатели берут охотно, а спелые (слева) им не нужны.

Фото: РАИСА ЮДИНА

- Так неужели и правда у вас помидоры выбрасывают? Хоть бы свиньям скармливали…

- Выбрасывают. Свиньи не едят. Парочка свиней не может скушать тонну помидоров.

В магазине цена на белорусские помидоры в пять раз выше закупочной

В магазинах известной торговой сети белорусские красные помидоры мы нашли за 2,69 руб. При закупочной цене 50 копеек накрутка неплохая. По 4,69 предлагают выращенный в Беларуси розовый помидор, по 5,99 руб. - желтый. Конкуренцию отечественным томатам составляют испанские по 2,99 руб. и голландские по 3,19 руб.

Украинские помидоры есть на Комаровке. По количеству они уступают белорусским, а цены практически такие же - от 1,50 руб. Только в одном месте встретилась попытка слабого демпинга - 1,49 руб.

В Украине, кстати, в этом году ситуация нетипичная. По информации fermer.blog, большие тепличные хозяйства взвинтили отпускные цены и предлагают помидоры по 28 - 30 гривен за килограмм (1,07 - 1,14 доллара), что почти в два раза выше прошлогодних. В Киеве цены доходят до 60 гривен за кило. Эксперты связывают подорожание с непогодой: жара и сильные ливни привели к большим потерям урожая в открытом грунте. В цену выращенных в теплицах помидоров закладываются серьезные затраты на электроэнергию и отопление.