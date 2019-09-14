В минском метро мужчина упал на рельсы прямо перед поездом 1 14.09.2019, 20:53

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Он умер.

Сегодня, 14 сентября, в минском метро на рельсы упал мужчина, сообщало агентство «Минск-Новости». Он умер в больнице, cообщает БелТА.

Первое время люди в подземке не понимали, почему поезда на Московской ветке остановились. Позже выяснилось, что на станции «Петровщина» на рельсах оказался мужчина. Его подняли в 11:56, движение составов восстановили. Подробности происшествия выясняются: как и почему пассажир упал прямо перед движущимся вагоном — неизвестно.

Мужчина получил травмы, его доставили в больницу. Там он скончался. Со слов медиков, ему около 30-35 лет, но его личность пока не установлена. Над этим работают следственно-оперативная группа и милиция.