«Дебилы, б...!» 4 Александр Хоц

17.09.2019, 11:10

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Александр Хоц

Это не просто глупость, это нечто большее - историческая судьба.

То, что во власти в РФ дебилы - это не новость. И вот ещё одно подтверждение. В условиях системного кризиса, роста раздражения - упорно (раз за разом) наживать себе врагов в гражданском обществе - это надо постараться.

Завести громкое дело на театрального режиссёра, подбросить наркотики журналисту, запретить концерты рэперов, избивать студенчество палками, посадить популярного блогера Жукова, а теперь ещё и актёра Устинова на 3,5 года - значит стрелять себе в ноги, когда они тебе нужней всего.

В результате примитивного террора в адрес лояльного (в целом) общества власть получает политизацию рэп-аудитории (и обструкцию Тимати), политизацию вручения премий журнала "GQ" (с речью Дудя и Серебренникова), политизацию театральной среды (с речью режиссёра Молочникова со сцены МХТ в защиту Павла Устинова) и т. д.

Если это не земля, горящая под ногами власти, - то что?

Тупое провоцирование на ярость и ненависть все новых широких групп - это не просто глупость, а, пожалуй, нечто большее - историческая судьба.

То же самое мы видели в начале 20 века. Монархия в стране лишилась всех союзников, толкнув интеллигенцию в сторону революционных настроений. Надо было умудриться избивать нагайками студентов, стрелять в мирные шествия, разгонять депутатов, запрещать газеты и партии, - и при этом надеяться на "многия лета" монарха.

Чичваркин, Ходорковский и Гуриев - это не Савва Морозов, а Пелевин (возможно) не Горький, - но общее презрение к режиму в среде российской элиты, пожалуй, - свершившийся факт. Тема Буревестника носится в воздухе. Чемезов из "Озера" подаёт панические звуки. И творческая среда снова выступает барометром "бури".

Политизация нейтралов - более чем чёткий маркер глубинного раздражения. И оно необратимо.

Дальнейшее - известно. Радикализация и поляризация общественных настроений ("мы" и "они", общество и режим), растущая ненависть к "силовикам", "судейским", "прокурорам", "полицаям".

(Которым можно посоветовать заранее прочесть о судьбе жандармов, не успевших сбежать со своих постов.)

Так или иначе (в мягкой форме или жёсткой) ненависть сметёт остатки путинской стабильности. (На Лубянке ещё помнят времена, когда они тряслись по кабинетам и жгли свои архивы).

Режим обречён двигаться лишь в этом направлении, раскручивая репрессивный механизм. Ничего другого он не умеет делать. И вариантов - кроме краха - у него не осталось.

В конце, для эпитафии, готовы слова Лаврова, не знавшего когда-то, о ком он говорит:

"Дебилы, б...!"

Александр Хоц, kasparov.ru