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Американец три дня пробыл в Минске и снял видеоролик

  • 22.09.2019, 14:01
Американец три дня пробыл в Минске и снял видеоролик
Фото: facebook.com/PeterSantenello

Что его удивило в белорусской столице?

«Минск — это очень креативное место. Люди очень классные», — рассказывает американец Питер Сантенелло, который три с половиной дня пробыл в белорусской столице и снял о городе почти 19-минутный видеоролик. По его мнению, в Минске живут открытые и неагрессивные люди, но «никто не улыбнется тебе просто так, улыбку нужно заслужить». Американца удивили широкие улицы и тротуары, а также памятники Ленину, сообщает tut.by.

Иностранец среди прочего прошелся по проспекту Победителей, по улицам Зыбицкой, Октябрьской, Революционной, побывал в Осмоловке, сходил в Национальную библиотеку, прокатился в метро.

«Передо мной, как мне кажется, раритетные советские дома», — говорит иностранец, глядя на Старовиленскую улицу, в том числе на «дом Чижа». На проспекте Победителей американца удивила ширина тротуара. «Но никого нет», — отметил видеоблогер.

Октябрьскую улицу блогер называет «богемной». Блогер также проехался в метро, больше всего ему понравились станции «Площадь Ленина» и «Грушевка». В метрополитене его удивили серпы и молоты.

Иностранец увидел некоторую иронию в том, что к Минску в частности и Беларуси в целом на Западе относятся с некоторой снисходительностью, замечая только политическую составляющую. «Но в реальности это более приятное место, чем вы думали, — считает блогер. — Минск — это очень креативное место. Люди очень классные».

Блогер хотел попасть на экскурсию по Тракторному заводу, но не получилось.

«Минск — невероятное место, отличается от того, что я видел раньше», — резюмирует американец, который несколько лет живет в Украине. По его мнению, город обязательно стоит посмотреть, «это невероятное место для туризма».


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