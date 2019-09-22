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Послесловие к событиям в школе Гомеля, которые потрясли всю Беларусь

  • Виктор Федорович, gomel.today
  • 22.09.2019, 20:01
Послесловие к событиям в школе Гомеля, которые потрясли всю Беларусь
Иллюстрационное фото

Кто виноват?

Дети XXI века не с гаджетами в руках рождаются и без программного обеспечения. С началом своего жизненного пути они, и чем дольше, тем больше, как губки впитывают все хорошее и не очень, которое им показывают взрослые. Как раньше говорили, берут пример. В конце концов, на финише получаются наши копии, разве что более продвинутые, ибо мировой прогресс на месте не стоит. О детях — все, вот когда вырастут, тогда и спрашивайте с них. А пока спрос с взрослых дядек и теток, которые так разозлили президента. Досталось им на орехи!

«Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то», — в свойственной ему манере не выбирать выражения высказался Александр Лукашенко на совещании 19 сентября, посвященном, к слову, экономическим вопросам. Ну и как следствие целый список наказанных чиновников, которые себя повели якобы не так в ситуации с матерившейся на уроке и размахивающей над головой четвероклассника партой гомельской учительницей Людмилой Четверковой.

Получили по вертикали все — от премьер-министра Сергея Румаса и главы администрации правителя Натальи Кочановой до группы гомельских чиновников разного калибра, курировавших систему образования, и директора СШ № 15 Гомеля Марины Черненко, где ЧП и случилось. Кому строгое предупреждение, кому предупреждение о неполном служебном соответствии, кому выговоры и увольнение «с переводом на другую работу». Всего 13 пострадавших за инцидент в 4 «Г». А виновницу сего «бардака в школе» на работе по команде президента восстановили.

Легким испугом отделался только недавно назначенный на должность «губернатора» Гомельской области Геннадий Соловей. Обращаясь к нему, президент сказал: «У тебя пуля пролетела возле уха. Потому что ты еще там без году неделя. А то тебе бы было, что и всем остальным».

А собственно за что?

Итак, на сайте «Сильных новостей» 13 сентября в 15.57 публикуется материал под заголовком «Я пойду в тюрьму, а тебе п**ец будет!». Реакция гомельской вертикали была молниеносной. Говорят, что уже через час в школу нагрянула комиссия с проверкой. В школе прошло родительской собрание, родителям четвероклассника, над которым учитель с матюками занесла парту, принесли извинения. Ближе к вечеру начальник Гомельского областного управления образования Сергей Порошин сообщил журналистам: «Факты, изложенные в видео, нашли свое подтверждение. Учительница писала объяснительную директору, она осознает свои действия как неправильные. Мы сожалеем, что так получилось...Ну а то, что получилось, — ну какие могут быть оправдания? Общественность увидела действия учительницы, которые не совместимы с ее работой, этическими нормами».

Учителя высшей категории с 35-летним стажем уволили. Оказалось, гомельские чиновники от образования дали промашку и поторопились, ибо самый главный учитель страны оценил произошедшее совсем иначе. Не сорвавшийся учитель виновен, а «щенок», которому голову нужно было «отвернуть». И еще, наверное, тому школяру, который снял это скандальное видео.

«В телефонах сидят там... Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе — это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять. У меня сын «президента» ни разу телефон в школу не взял», — сказал Лукашенко.

И реакция тут же последовала. Министерство образования вдруг вспомнило про свой приказ «О мерах, направленных на совершенствование деятельности по обеспечению безопасных условий пребывания обучающихся в учреждениях общего среднего образования», который был издан в марте текущего года, запрещающий школьникам пользоваться телефонами. Отныне в школах у детей будут забирать телефоны. Чтоб еще какое непотребство не сняли в интернет не выложили.

Во всем виноваты гаджеты! И ведь правда, не будь в руках школяра, снявшего учителя с партой и матюками, телефона, то и скандала бы не было! Не вышел бы он за границы отдельно взятого класса. Попробуй, докажи! Но доказательства — бесспорные — есть! А потому гомельские чиновники от образования действовали так как их учит самый главный учитель: рубить и лупить, особо не разбираясь. То бишь, берут пример с создателя властной вертикали. Сколько раз Александр Григорьевич срывался и взрывался только ему позволительными выражениями: «Возбудить уголовное дело», «в наручники и в тюрьму», «головы поотрываю», «выжечь каленым железом», «мало вам не покажется...»

Хотя по уму (и по инструкциям) в той ситуации его подданные должны были назначить служебную проверку, на время которой, возможно, отстранить учителя от выполнения ее обязанностей. И это еще не все. После появления видео, аналогичную проверку должна была провести или милиция, или прокуратура. Во-первых, нецензурные выражения в общественном месте в присутствии малолетних детей, это как минимум, мелкое хулиганство. Во-вторых, сказанные учителем слова в адрес ребенка вполне можно интерпретировать как угрозу жизни и здоровью. Чем не повод провести и такую проверку?

Мы знаем примеры, когда наша доблестная милиции наказывала за мат глухонемых и за хлопанье в ладоши безруких, но в данном случае она безмолвствовала и бездействовала. Очнулась после разборок у президента. Детей и родителей вызвали в инспекцию по делам несовершеннолетних Новобелицкого РОВД. Могут и на учет поставить как малолетних хулиганов. Получается, что мерзкую ситуацию с недостойным поведением учителя вывернули наизнанку и пытаются сделать крайними детей, которым уже можно и «головы откручивать». Президент разрешил! Осталось только соответствующим указом разрешить в школах телесные наказания.

На самом же деле, как оказалось, в поведении простого учителя и президента много общего. У маленького человека собственные жизненные проблемы, с которыми порой сложно справиться, у большого — свои. Говорят, у Людмилы Четверяковой тяжело больна мама, да и, видно, других забот хватает, накопились они вдруг и нервы сдали. Лукашенко разнос системе образования устроил на совещании по экономике, результаты которой не радуют, а тут еще предстоящая «углубленная интеграция» с Россией маячит и непонятно чем завершится. Вот два абсолютно разных человека и излили свою злость на тех, кто под руку подвернулся, и ответить достойно не может.

Конечно же, во всем виноваты гаджеты!

Виктор Федорович, gomel.today


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