Дмитрий Козлов: Лукашенко уже никто не поддерживает 6 23.09.2019, 17:41

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Дмитрий Козлов

Фото: racyja.com

Пенсионеры, которые когда-то были основным электоратом диктатора, говорят, что у власти должны быть представители молодого поколения.

Видеоблогер Дмитрий Козлов «Серый кот», который принимает участие в «парламентской компании» по Оршанскому– городскому избирательному округу №25, рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» о том, как проходит сбор подписей:

- Сбор подписей по квартирам идет нормально, даже лучше, чем на пикетах. На пикетах по сбору подписей, я бы сказал, что не очень. Люди просто подходят, читают и проходят мимо, подписи не особо ставят. Часто люди задают вопросы о биографии, о том, где учился или работал, чем занимаюсь. Многие говорят, что все эти «выборы» - это полна ерунда, не верят, у многих, конечно, отсутствует вера уже, что можно что-либо поменять. Но, в основном, люди позитивно реагируют на национальную символику. Даже подписи оставляли, потому что радовались видя флаги.

На самом деле, я ожидал, что будет больше претензий, критики в наш адрес, а такого нет - Лукашенко уже никто не поддерживает. Даже пожилые люди с удовольствием ставят подписи, особенно пожилые. Часто слышу от них фразу «Молодым уже дорогу давать надо».

Пожилые люди часто говорят о многочисленных проблемы ЖКХ, на то, что власти полностью игнорируют их жалобы и обращения, хоть направляются многочисленные письма и звонки. Все устали от того, что с такими проблемами, как ремонт труб, чтобы вода не текла или бордюрами, власть, ЖКХ не в состоянии справиться. Разочарование у них в том, что уже когда-то выбирали, тех, кто сейчас сидит в «палатке», а на деле даже дозвониться до своего «депутата» нельзя.

Часто слышу слова поддержки — и на улице, и в интернете. Мне пишут люди из Жлобина, из Бреста, из других городов, некоторые приезжают на пикеты или планируют это сделать, пусть даже преодолев много километров. Люди говорят, «Давайте, ребята, дерзайте!», особенно когда мы по квартирам собираем подписи.