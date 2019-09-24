Белорусам ограничивают выезд за границу по любому поводу 18 24.09.2019, 8:59

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ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО

Юрист рассказал, что происходит.

Семья из Витебска столкнулась с ограничением на выезд за границу для своего 15-летнего сына, которого уже в этом возрасте военкомат считает военнообязанным.

Сергей Матулин и его семья решили репатриироваться (уехать на ПМЖ) в Израиль. Родители мальчика хотели, чтобы перед отъездом сын получил паспорт серии РР, но в военкомате не выдали нужную для этого справку. «Сказали, раз он военнообязанный, значит, нельзя. Но какой он военнообязанный, ему всего 15?», — возмущается отец подростка.

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал председатель юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Гарри Погоняйло.

- Как вы прокомментируете действия военкомата в Витебске?

- Я пока еще не вел подобных дел, но в любом случае: действия сотрудников военкомата можно обжаловать. Вначале — их непосредственному начальнику, а затем — в прокуратуру и суд.

К суду, конечно, надо будет готовиться и пригласить опытного адвоката, который помог бы разобраться в действующем законодательстве и тонкостях этой ситуации.

- У родителей подростка нет препятствия на выезд за границу. Можно ли назвать такую практику разлучением семьи?

- Понимаете, сложность ситуации в том, что с 14 лет подростки уже имеют определенные права и несут определенный обязанности. Если бы мы имели дело с ребенком — то да, ситуацию было бы проще решить в пользу семьи, а так это уже не совсем ребенок.

Поэтому тут ситуация неоднозначная. Да, здесь можно аппелировать к правам ребенка и целостности семьи. Но в таком возрасте наступают и права гражданина, который уже имеет, пусть и ограниченную, но процессуальную правоспособность и в ряде юридических случае может действовать самостоятельно, без участия родителей.

Но не в этом дело. Дело в том, что если в государстве существуют такого рода ограничения, то их надо исследовать с любых точек зрения — и интересов подростка в первую очередь. И по совокупности всех аргументов суд сможет вынести решение. Но родителям подростка придется готовиться к такому процессу — чтобы наиболее полно защитить свои права и права своего ребенка на другое место жительства.

- Эта ситуация возникла незадолго после принятия в Беларуси нового «Закона об отсрочках»…

- Этот случай не имеет прямого отношения к «Закону об отсрочках». Тем не менее, подросток уже вступил в тот возраст, который интересует именно военные комиссариаты. Это не призывной, а допризывной возраст, но уже в этом возрасте юношей ставят на военный учет в военкоматах.

Поэтому военкоматы стремятся ограничить возможность для выезда на ПМЖ в другое государство, и в частности в Израиль.

Я думаю, что ситуация в Витебске — это не первый случай в Беларуси. Поэтому семье подростка я советую собрать информацию и выяснить, как выходили из ситуации родители в других случаях.

- Могут ли с подачи Минобороны и военкоматов ввести ограничения на выезд мальчикам и подросткам даже в целях туризма или посещения родственников?

- Не могу говорить за наши государственные органы, в том числе за военное ведомство. Но можно утверждать, что государство сегодня препятствует выездам людей за границу по любым поводам — особенно когда белорусы покидают Отечество, потому что в нем неуютно.

Это уже приобретает характер закономерности, и проблема перешла из юридической плоскости в политическую. В стране не создан режим наибольшего благоприятствования для собственных граждан. И в сфере трудовой, и в социальной, и в обучении и приобретении профессии есть серьезные отставания от западных стран — и люди используют ситуацию, в том числе право на выезд, чтобы покинуть Беларусь.

И то, что государство сегодня обеспокоено большим количеством выездов — это его проблема. Пусть власти ее изучают и пытаются сделать так, чтобы людям в нашей стране жилось лучше, чем где-то. И тогда эти проблемы сами по себе отпадут.

- У Лукашенко не раз проскальзывали идеи об официальном ограничении выезда белорусов за границу…

- Да, была когда-то такая идея — ввести пошлину в 100 долларов на выезд за границу.

- Не кажется ли вам, что власти понемногу пытаются восстановить «железный занавес»?

- Вряд ли у них это выйдет. Сегодня даже если кому-то очень хочется восстановить «железный занавес», у него ничего не получится. Просто не выйдет — и все.

Ведь сами же власти хотят привлечь как можно больше туристов и их денег извне. А значит, надо будет открыть для наших граждан другие страны, где они могли бы свободно перемещаться и отдыхать в качестве туристов.

Кроме того, без открытых границ для перемещения капиталов и инвестиций, властям будет очень нехорошо. Они не зря сегодня так много говорят на эти темы. А это ведет к свободному перемещению рабочей силы и товаров. Беларусь вступает в ВТО — а там свои стандарты открытости, и спрятаться за «железным занавесом» не получится.

Да, можно ставить «рогатки» по отношению к отдельным категориям наших граждан. Но опустить занавес сегодня практически невозможно.

- Зачем тогда ставить эти самые «рогатки»?

- Государство само по себе в ряде случаев действует непопулярно, преследуя свои корыстные интересы.

Но если оно демократическое и правовое, оно будет стараться искать компромиссы и баланс — с тем, чтобы удовлетворять и интересы граждан, и искать пути к соблюдению своих интересов.

В свободных странах вопрос сохранения сохранения своих граждан решается цивилизованно — в том числе с подключением материальных и социальных стимулов. И люди с удовольствием живут в тех или иных странах. Например, очень хорошо живется в Швейцарии или в странах Северной Европы — Швеции, Финляндии, Норвегии.

Так что если белорусские власти заинтересованы в оставлении граждан в стране, пусть берут пример с этих государств.