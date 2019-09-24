Ученые обнаружили «Испанский Стоунхендж» 24.09.2019, 17:55

Дольмены были построены в 4–5 тысячелетии до нашей эры.

По поверхностью рукотворного озера в западной Испании более 50 лет скрывалась 7000-летняя мегалитическая структура, которую часто называют “Испанским Стоунхенджем”, пишет lenta.ua.

“Испанский Стоунхендж”, или Дольмены Гуадалперала (Dolmen of Guadalperal) — это огромный круг из примерно 150 стоящих камней высотой до 1,8 метра и выше. Археологи предполагают, что структура была построена в 4–5 тысячелетии до нашей эры, что делает ее на несколько тысяч лет старше Стоунхенджа, возведенного в 2440–2100 годах до н. э

Из-за рекордно жаркого и сухого лета вода в резервуаре Вальдеканьяс спала, и гигантский круг снова оказался под палящими лучами Солнца. Возможно, когда-то поверх этих столбов лежала гигантская плита, и под этой крышей проводились какие-то ритуалы.

На одном из самых больших камней (менгире) с одной стороны нарисована человеческая фигура (возможно, этим камнем обозначался вход), а на другой стороне — вихляющий символ, обозначающий либо змею, либо близлежащую реку Тахо. Если это действительно изображение реки, то по сути на этом камне изображена одна из древнейших карт в Европе.

Впервые дольмены раскопали в 1920-х годах, но лишь в 1960-х годах появились первые научные публикации на эту тему. К сожалению, к тому времени монолиты были уже обречены. Бывший испанский диктатор Франциско Франко принял решение затопить долину с дольменами в рамках программы гражданского строительства.

Так древнее монументально сооружение оказалось на дне рукотворного озера, вода которого по сей день генерирует энергию на примыкающей плотине ГЭС.

Со времен создания резервуара верхушки самых высоких камней регулярно показывались над поверхностью, но никогда еще вода не падала так, чтобы вся структура оказывалась на суше.

Впрочем, осенние и зимние дожди, скорее всего, снова заполнят резервуар, и камни “вернутся” на дно. Некоторые местные группы активистов предлагают перенести камни повыше, чтобы их смогли посещать туристы и исследовать ученые, но археологи волнуются, что такой перенос ускорит разрушение. Особенно, если делать это быстро в попытке успеть до подъема уровня воды.