Зачем вам, поручики, чужая земля? 3 25.09.2019, 13:12

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Сидите теперь в Москве, смотрите Ассамблею ООН по телевизору.

Фактический отказ США в визах Константину Косачеву и Леониду Слуцкому - главам двух международных комитетов российского парламента, не является скандальным. Как это пытается представить МИД России, пишет телеграмм-канал «Серпом По».

Скандально иное – когда главы двух международных комитетов парламента России помещены под международные санкции и, тем не менее, сохраняют свои посты. К тому же глава международного комитета Госдумы Слуцкий сохранил свой пост, несмотря на то, что был обвинен в сексуальных домогательствах к журналистам. Ни Госдума, ни компетентные российские органы не провели эффективного расследования.

Есть, однако, другой, самый важный вопрос – зачем нам, россиянам, оплачивать из наших налогов поездку на Ассамблею ООН Косачева и Слуцкого? Для чего они нам там – в Новом Йорке нужны? Что такого они привнесут в работу российской делегации? Там уже есть дипкрепыш Небензя. Опять же Лавров. Им любая задача по плечу. Как два пальца. Им все божья роса.

У нас система устроена Путиным так, что главы международных комитетов Госдумы и Соафеда, как и сам парламент – ничто. Они не играют самостоятельной роли.

Когда у них была своя позиция? По какому вопросу они оппонировали Путину и правительству? Аннексия Крыма? Ввод войск в Сирию? Ликвидация договора о ракетах?

Всегда и во всем Слуцкий, Косачев, их комитеты, Дума и Совет Федерации «брали под козырек» и, словно исполнительные поручики, кричали наверх: «Так точно, Ваше Превосхоительство! Будет исполнено!».

Сидите теперь в Москве, Косачев и Слуцкий, смотрите Ассамблею ООН по телеку. Есть вы там или нет, нам, российскому народу все равно. Это только ваша проблема, что вас американцы не пустили – не наша.