Ученые рассказали, почему обезьяны любят алкоголь 1 26.09.2019, 17:45

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Фото: Teague O'Mara/flickr.com

Шведские исследователи провели необычный эксперимент.

Ранее считалось, что обезьяны, поедающие ферментированные фрукты, содержащие алкоголь, используют их в качестве источника дополнительных калорий. Исследователи из Университета Линчёпинга в Швеции и мексиканского Университета Веракрусана решили проверить эту теорию, пишет «National Geographic».

Для эксперимента ученые использовали восемь представителей семейства паукообразных обезьян, а именно коат Жоффруа (Ateles geoffroyi), и фрукты с различными концентрациями этанола (от 0,5 до 3 процентов). В качестве альтернативы животным предложили обычную воду. Исследователи выяснили, что обезьяны способны обнаружить этанол в концентрациях до 0,5 процента (у человека эта способность ограничивается концентрацией в 1,34 процента). Коаты предпочитали воде все растворы, где концентрации этанола были до 3 процентов.

«Эти результаты показывают, что плодоядные паукообразные обезьяны необычайно восприимчивы ко вкусу этанола. Мы также обнаружили, что они предпочитают спирт, когда он представлен в естественных концентрациях, присутствующих в ферментированных фруктах», – говорит профессор Матиас Ласка, участвовавший в исследовании. Оно опубликовано в журнале Chemical Senses&

Во втором эксперименте паукообразным обезьянам был предоставлен выбор между раствором сахара с добавлением этанола и такой же раствор без алкоголя. Здесь животные явно предпочли алкогольный раствор. Однако когда им стали предлагать раствор без этанола и с более высокой концентрацией сахара, они выбирали его (несмотря на то, что в растворе с этанолом содержалось в три раза больше калорий).

Это позволяет предположить, что именно сладость, а, следовательно, высокое содержание углеводов, более предпочтительны для обезьян, чем калории, обеспечиваемые алкоголем. Таким образом, в результате эксперимента ученые не подтвердили мнение о том, что этанол может быть использован растительноядными приматами в качестве дополнительного источника калорий.